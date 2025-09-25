Sau đội tuyển Việt Nam, futsal Thái Lan và Malaysia giành vé dự giải châu Á

Kết quả của các đội tuyển Đông Nam Á ngày 24/9 Việt Nam - Lebanon: 4-0 (bảng E) Thái Lan - Hàn Quốc: 2-2 (bảng B) Brunei - Bahrain: 0-9 (bảng B) Camnpuchia - Macau (Trung Quốc, bảng C): 11-2 Timor Leste - Palestine: 5-4 (bảng F) Malaysia - Iran: 0-4 (bảng G) Myanmar - Afghanistan: 0-8 (bảng H)

Ở trận đấu diễn ra tối 24/9, Thái Lan hòa Hàn Quốc 2-2 tại bảng B vòng loại giải futsal châu Á. Đây là tỷ số vừa đủ để đội tuyển futsal xứ sở Chùa Vàng đứng đầu bảng đấu này, đồng thời giành vé hạng nhất đến với giải châu lục.

Đội tuyển futsal Thái Lan (áo xanh) giành vị trí nhất bảng B (Ảnh: FAT).

Thái Lan có cùng 7 điểm với đội nhì bảng Hàn Quốc, nhưng đội tuyển futsal Thái Lan xếp trên nhờ hơn đối thủ chỉ số phụ.

Hàn Quốc cũng đã giành được vé với tư cách một trong 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (có tổng cộng 8 bảng vòng loại), cho dù vòng loại vẫn chưa kết thúc.

Một đại diện của Đông Nam Á giành vé với tư cách một trong 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là đội tuyển futsal Malaysia. Đội bóng này thua đậm Iran 0-4 vào buổi tối này, trong trận đấu tại bảng G. Malaysia nhì bảng đấu này với 6 điểm, kém đội đầu bảng Iran 3 điểm.

Sau khi trừ đi kết quả của trận đấu với đội cuối bảng G là Bangladesh, đội tuyển futsal Malaysia có hiệu số bàn thắng bại là -3. Với hiệu số này, họ vẫn hơn đội nhì bảng H là Myanmar (hiệu số -4), trong khi hai đội có cùng điểm số khi xét giữa các đội nhì bảng với nhau.

Đội tuyển Malaysia (áo sẫm màu) cũng giành quyền vào VCK (Ảnh: FAM).

Vì vậy, đội tuyển Malaysia chắc chắn xếp trên một đội nhì bảng (Myanmar) và họ cũng chắc chắn đã có mặt tại VCK.

Với Myanmar, đội bóng này vẫn còn chờ kết quả các bảng đấu khác, mới biết mình có đi tiếp vào VCK hay không. Myanmar thua Afghanistan đến 0-8 trong buổi tối 24/9, tại bảng H.

Một đội bóng khác của Đông Nam Á, tuy không thể giành vé vào VCK nhưng vẫn ghi dấu ấn đậm nét, đó là Timor Leste. Đội bóng này bất ngờ giành chiến thắng 5-4 trước Palestine tại bảng F, để vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng.

Tại bảng C, Campuchia có chiến thắng rất đậm 11-2 trước Macau (Trung Quốc). Đội tuyển Campuchia kết thúc vòng loại với vị trí thứ 3 trong bảng đấu này. Còn ở bảng B, không bất ngờ khi Brunei thua đậm Bahrain 0-9.

Tính cho đến tối 24/9, 4 đội tuyển futsal Đông Nam Á chắc suất giành quyền vào VCK giải châu lục, gồm 3 đội đã vượt qua vòng loại là Việt Nam (bảng E), Thái Lan (bảng B) và Malaysia (bảng G), cùng chủ nhà Indonesia. Một đội tuyển Đông Nam Á vẫn còn cơ hội vào VCK là Myanmar (bảng H).