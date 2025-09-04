Cầu thủ Việt kiều Lê Viktor đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Lê Viktor ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Bangladesh, trong khuôn khổ vòng loại giải U23 châu Á 2026. Bàn thắng đến ở phút 83, sau một pha đánh đầu ở cự ly gần.

Lê Viktor có bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Với bàn thắng ghi được trên sân Việt Trì (Phú Thọ) tối qua, tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam trở thành Việt kiều đầu tiên trong lịch sử, ghi bàn cho bóng đá nước ta, tại giải U23 châu Á.

Sau trận đấu với U23 Bangladesh, Lê Viktor nói: “Đội tuyển U23 Việt Nam phối hợp rất tốt với nhau, nhất là trong những phút cuối trận gặp U23 Bangladesh. Chúng tôi tạo được nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Nhìn chung, đây là những mảng miếng phối hợp rất tuyệt của U23 Việt Nam”.

“Thú thật là tôi có chút căng thẳng khi được tung vào sân trong trận đấu này. Dù vậy, sau khi có bàn thắng, tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn. Thật hạnh phúc khi có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Lê Viktor (phải) nhận được sự tin tưởng của HLV Kim Sang Sik (Ảnh: VFF).

Tôi sẽ cố gắng ghi thêm nhiều bàn thắng hơn nữa trong thời gian tới. Tôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đóng góp cho U23 Việt Nam, cho bóng đá Việt Nam”, Lê Viktor khẳng định.

Vòng loại giải U23 châu Á 2026 là giải đấu quốc tế chính thức thứ hai Lê Viktor khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam. Hồi tháng 7, cầu thủ này là thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia.

Lê Viktor đang khoác áo CLB Hà Tĩnh. Nếu giữ vững được phong độ hiện nay, Lê Viktor có thể được chọn tham gia SEA Games 33 vào tháng 12 năm nay, cùng với đội U23 Việt Nam.