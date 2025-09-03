HLV Kim Sang Sik nói điều tận đáy lòng về các cầu thủ U23 Việt Nam

Ngọc Mỹ, Lê Victor giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Bangladesh

Ông Kim Sang Sik lên tiếng: “Thời tiết khá nóng, nhưng chúng tôi vẫn giành kết quả tốt. Tôi rất hài lòng với tỷ số 2-0 của đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội trong hiệp hai, nhưng thủ môn đội bạn chơi rất tốt và cản phá nhiều pha dứt điểm của chúng tôi”.

“Riêng Lê Viktor đã thể hiện tốt khi vào sân, tuân thủ đấu pháp. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy. Nhân đây, tôi muốn chúc mừng bàn thắng của Lê Viktor ghi cho U23 Việt Nam”, HLV Kim Sang Sik nói thêm về tiền vệ Việt kiều của đội tuyển U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik (Ảnh: VFF).

Ngoài Lê Viktor, một cầu thủ khác cũng có sự thể hiện tốt ở trận đấu với U23 Bangladesh, đó là Thanh Nhàn. Cầu thủ này không tham dự giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7 vì chấn thương, nay anh xuất hiện ở đội tuyển U23 Việt Nam và thi đấu ấn tượng.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Thanh Nhàn có sự thể hiện ấn tượng, đặc biệt là khả năng di chuyển ra sau hàng phòng ngự của đối phương. Vẫn còn hai trận đấu ở phía trước, tôi hy vọng cậu ấy sẽ chơi tốt hơn nữa”.

“Về tổng thể, U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng không gặp may vì bóng trúng khung thành, thủ môn của họ cũng chơi tốt và cản phá nhiều cú sút của chúng tôi. U23 Việt Nam cần cải thiện về khả năng dứt điểm”, vẫn là lời của HLV Kim Sang Sik.

Sau trận đấu với U23 Bangladesh, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu với các đội Singapore và Yemen, lần lượt vào các ngày 6/9 và 9/9. Về những trận đấu này, HLV Kim Sang Sik đánh giá: “Tôi đã theo dõi trận đấu giữa Yemen và Singapore, vấn đề lớn nhất của họ là thể lực”.

HLV Saiful Bari Titu của U23 Bangladesh (Ảnh: VFF).

“Thời tiết nắng nóng gây ảnh hưởng lớn tới khả năng thi đấu của họ. Tôi cho rằng trình độ các đội thuộc bảng C tương đương nhau. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ cho những trận đấu tiếp theo”, HLV Kim Sang Sik hé lộ thêm.

Về phía đội tuyển U23 Bangladesh, HLV Saiful Bari Titu của đội này nói: “U23 Việt Nam rất mạnh. Tôi cho rằng họ là đội mạnh nhất bảng đấu này. U23 Bangladesh thua U23 Việt Nam đơn giản vì chúng tôi yếu hơn”.

“Chúng tôi cần giành kết quả tốt ở trận tới gặp U23 Yemen và U23 Singapore. Chúng tôi phải giành chiến thắng ở hai trận còn lại, nếu muốn giành vé dự vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á”, HLV Saiful Bari Titu khẳng định.

Sau trận đấu với U23 Bangladesh, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C với 3 điểm, bằng điểm với U23 Yemen, nhưng chúng ta tạm xếp trên nhờ hơn đối thủ chỉ số phụ. Ngày 6/9, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Singapore vào lúc 19h.