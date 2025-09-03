Đối thủ chính của U23 Việt Nam có chiến thắng trong trận ra quân

U23 Yemen và U23 Singapore đều là các đối thủ của U23 Việt Nam tại bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2026. Trong đó, đội bóng trẻ của Yemen được đánh giá là đối thủ chính, tranh vé vào vòng chung kết (VCK) với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

U23 Yemen (áo trắng) vượt qua U23 Singapore (Ảnh: ASEAN Football)

Trận đấu khởi đi với tốc độ chậm. Phút 17, cầu thủ U23 Singapore phạm lỗi trong khu vực cấm địa, dẫn đến việc U23 Yemen được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Al Turai-qi sút bóng bị thủ môn U23 Singapore cản phá. Tuy nhiên, Radhi Ebrahim kịp lao vào đá bồi, ghi bàn giúp đội bóng trẻ đến từ Tây Á dẫn trước 1-0.

Trong trận đấu này, các hậu vệ của U23 Singapore thi đấu khá vụng về và thiếu an toàn. Họ thiếu ý thức trong việc hạn chế các pha va chạm không cần thiết xung quanh khung thành của đội nhà.

Đấy chính là lý do mà trước khi hiệp một kết thúc, đội bóng trẻ đến từ đảo quốc sư tử có thêm một tình huống phạm lỗi khác trong khu vực cấm địa của đội nhà, khiến họ lần thứ hai trong trận bị phạt đền.

Phút 45, Awadh Masnom sút phạt đền thành công, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Yemen.

Sang hiệp hai, đội bóng Tây Á chủ động giảm tốc độ. Nhờ đó, U23 Singapore có cơ hội để giữ bóng nhiều hơn, áp sát khung thành đối thủ nhiều hơn.

Phút 80, đội bóng trẻ đến từ đảo quốc sư tử có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, do công của Louka. Dù vậy, bàn thắng này vẫn không đủ để giúp U23 Singapore tránh được thất bại.

Ngược lại, U23 Yemen có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại giải U23 châu Á 2026. Đội bóng Tây Á có 3 điểm, họ tạm thời dẫn đầu bảng C, cho đến trước khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và Bangladesh kết thúc tối nay.