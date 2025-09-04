U23 Thái Lan thắng đậm, nhiều đội bóng Đông Nam Á gây thất vọng

Kết quả thi đấu của các đội U23 Đông Nam Á Philippines - Syria: 1-2 (bảng K) Thái Lan - Mông Cổ: 6-0 (bảng F) Indonesia - Lào: 0-0 (bảng J) Việt Nam - Bangladesh: 2-0 (bảng C) Campuchia - Oman: 0-0 (bảng G) Timor Leste - Trung Quốc: 1-2 (bảng D) Myanmar - Kuwait: 0-0 (bảng B) Malaysia - Lebanon: 0-1 (bảng F) Singapore - Yemen: 1-2 (bảng C)

Một trong những trận đấu gây bất ngờ nhất ở loạt trận tối qua, diễn ra tại bảng J, khi U23 Lào hòa U23 Indonesia 0-0. Đây là trận đấu thành công lớn đối với đội tuyển trẻ đến từ xứ sở triệu voi, ngược lại là kết quả gây thất vọng với đội U23 Indonesia.

Tại bảng K, U23 Philippines thua Syria 1-2. Philippines là một trong 4 đội Đông Nam Á nhận thất bại ở lượt trận đầu tiên ở vòng loại giải U23 châu Á 2026.

U23 Malaysia thua Lebanon (Ảnh: FAM).

Tại bảng C, U23 Singapore nhận thất bại 1-2 trước U23 Yemen. Ở bảng F, U23 Malaysia thua sát nút 0-1 trước U23 Lebanon. Còn tại bảng D, Timor Leste nhận thất bại 1-2 trước U23 Trung Quốc.

Indonesia, Singapore và Malaysia thuộc nhóm các đội bóng ở Đông Nam Á gây thất vọng ở lượt trận đầu. Ở chiều ngược lại, ngoài đội U23 Lào, U23 Campuchia và Myanmar là những đội gây bất ngờ lớn trong tối qua (3/9).

U23 Campuchia cầm hòa 0-0 trước đội bóng mạnh hơn hẳn họ là U23 Oman. Trong khi đó, U23 Myanmar cũng có trận hòa không bàn thắng với U23 Kuwait.

Có hai đội bóng Đông Nam Á được hưởng niềm vui chiến thắng ở lượt trận đầu tiên vòng loại U23 châu Á 2026, đó là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Ở bảng F, U23 Thái Lan không mấy khó khăn trong việc giành chiến thắng đậm 6-0 trước đội bóng yếu Mông Cổ.

U23 Thái Lan thắng U23 Mông Cổ (Ảnh: FAT).

Với chiến thắng này, đội bóng trẻ xứ sở Chùa Vàng tạm dẫn đầu bảng F. Bảng đấu này có sự hiện diện của Lebanon và Malaysia. Bảng F diễn ra ở Pathum Thani (Thái Lan).

Còn tại bảng C, U23 Việt Nam cũng dẫn đầu bảng, sau trận thắng 2-0 trước U23 Bangladesh. Đồng thời, cũng giống như Thái Lan, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cũng được chơi vòng loại trên sân nhà. Ưu thế của U23 Việt Nam trong việc giành vé dự vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 là rất lớn.

Lượt trận thứ hai vòng loại U23 châu Á sẽ đồng loạt diễn ra vào ngày 6/9. Ở lượt trận thứ hai, Myanmar sẽ gặp Nhật Bản ở bảng B, U23 Việt Nam gặp Singapore tại bảng C, Timor Leste chạm trán Australia ở bảng D.

U23 Thái Lan sẽ đụng độ U23 Lebanon, Malaysia gặp Mông Cổ tại bảng F, Campuchia gặp Pakistan tại bảng G, Brunei gặp Bahrain ở bảng H, Indonesia gặp Macau (Trung Quốc), Lào gặp Hàn Quốc tại bảng J, và Philippines sẽ đối đầu với Tajikistan tại bảng K.