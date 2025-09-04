Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam không điều hành công việc nhiều tháng

Ông Lưu Tú Bảo là Chủ tịch VBF nhiệm kỳ 2 (2023-2028), ông mang hai quốc tịch Mỹ và Việt Nam.

Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo (phải) vắng mặt ở Việt Nam nhiều tháng nay (Ảnh: VBF)

Theo thông tin từ VBF, ông Lưu Tú Bảo về Mỹ lo việc gia đình từ cuối tháng 2 năm nay, chưa trở lại Việt Nam.

Cũng theo thông tin từ phía VBF, trong thời gian ông Lưu Tú Bảo về Mỹ, chuyện điều hành các công việc của VBF do Phó Chủ tịch (PCT) kiêm Tổng thư ký (TTK) VBF Nguyễn Duy Hùng đảm nhiệm.

Các giải đấu do VBF tổ chức vẫn diễn ra trong thời gian Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo vắng mặt. Những giải này có Giải quyền anh các đội mạnh toàn quốc diễn ra hồi tháng 4 và Giải vô địch quyền anh trẻ toàn quốc diễn ra hồi tháng 7.

Hiện tại, ngành Thể dục Thể thao (TDTT) đang đề nghị VBF khẩn trương họp, triển khai các công việc, bố trí người phụ trách các phần việc của ông Lưu Tú Bảo, trong thời gian ông Lưu Tú Bảo vắng mặt.

Ngoài ra, thông tin từ VBF cho hay, Hội nghị Ban chấp hành VBF sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 tới đây. Ở hội nghị này, những phần việc có liên quan đến công tác của VBF trong thời gian ông Lưu Tú Bảo vắng mặt, sẽ được nhắc đến.