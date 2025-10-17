Nghi vấn LĐBĐ Malaysia bị lừa đảo ở vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch

Tờ Malaysiakini vừa đưa ra thông tin gây chấn động. Theo đó, một “tay cò” (môi giới cầu thủ) bí ẩn bị nghi ngờ đứng sau vụ làm giả hồ sơ nhập tịch cho 7 cầu thủ nhập tịch vừa bị FIFA trừng phạt vừa qua là Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero.

FAM có thể cũng bị những "tay cò" lừa đảo trong vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: FAM).

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) có thể cũng chỉ là nạn nhân của “tay cò” bí ẩn này. Tờ báo Malaysia cho rằng thật khó tưởng tượng các quan chức FAM lại đích thân sang Nam Mỹ và châu Âu để truy tìm tổ tiên của những cầu thủ này.

Tờ Malaysiakini nhấn mạnh: “Vụ việc này chỉ có thể được đạo diễn bởi tay cò. Người này đứng sau, được trả công hậu hĩnh và cố tình lập nên giấy tờ giả của ông bà các cầu thủ này”.

Chưa dừng lại ở đó, tờ báo của Malaysia còn tiết lộ “giá mua 7 cầu thủ nhập tịch” không hề nhỏ. Tác giả Nadeswaran đặt ra câu hỏi: “Có phải tiền thuế của người dân đã được dùng để thực hiện trò lừa đảo này?”.

Cần nói thêm rằng, vào tháng 1/2025, Thủ tướng Malaysia, ông Anwar Ibrahim, công bố ngân sách 30 triệu ringgit (7,1 triệu USD) để phát triển đội tuyển bóng đá nam Malaysia. Một nửa số tiền trong đó tới từ nhà nước.

FAM giải thích đây là “lỗi hành chính”, do nhân viên tải nhầm tài liệu từ người đại diện. Tuy nhiên, Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) lại xác nhận không có bản ghi gốc nào, khiến lời biện minh sụp đổ.

FAM đối diện với án phạt nghiêm trọng từ FIFA và AFC (Ảnh: VFF).

Tờ Malaysiakini kết luận: “Sau đó, người chiến thắng duy nhất là tay cò. Hắn chỉ cần một vài tờ giấy và một liên đoàn bóng đá sẵn sàng làm ngơ. Cuối cùng, người này đã ôm một đống tiền, để FAM chịu trận trước FIFA”.

FAM đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA. Nếu thất bại, họ sẽ tiếp tục kháng cáo lên cấp cao hơn là Tòa án thể thao (CAS). Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ chờ đợi phán quyết của FIFA và CAS trước khi đưa ra án phạt với Malaysia. Họ có thể bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal hoặc thậm chí là bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.