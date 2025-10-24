Lộ danh tính người giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch khiến FAM bị trừng phạt

"Kể từ cuối năm 2024, một số người đại diện đã liên hệ với tôi đề xuất đánh giá một số cầu thủ nhập tịch.

Tôi đã chuyển đề xuất này tới FAM để đánh giá thêm nhằm xác định xem các cầu thủ có đáp ứng được các yêu cầu hay không và sau đó được xem xét để gia nhập đội tuyển quốc gia", Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah - Chủ tịch CLB Sri Pahang (Malaysia) chia sẻ với tờ New Straits Times khi khẳng định ông chính là người đề xuất FAM triệu tập 7 cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia.

Ông Tengku Abdul Rahman (phải), Chủ tịch CLB Sri Pahang thừa nhận là người đã giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch cho FAM (Ảnh: NST).

Ông Tengku Abdul Rahman cho biết đề xuất này được đưa ra với ý định tốt đẹp theo đúng các thủ tục do chính phủ đặt ra nhằm mục đích tăng cường chất lượng cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

"Trong số những cầu thủ mà tôi đã giới thiệu cho FAM có 7 cầu thủ nhập tịch đang bị FIFA trừng phạt và điều tra.

Tuy nhiên, để thông tin được rõ hơn, cả 7 cầu thủ đều đã được Chính phủ Malaysia cấp quyền công dân thông qua một quy trình hợp pháp và có trật tự theo đúng các quy định của luật pháp quốc gia", ông Tengku Abdul Rahman khẳng định.

Ngoài nhóm 7 cầu thủ trên, ông Tengku Abdul Rahman cho biết trong quá trình tìm kiếm nhân tài cho đội tuyển Malaysia, ông cùng các cộng sự nhận được rất nhiều lời giới thiệu từ các nhà môi giới. Những ngôi sao hiện đang khoác áo tuyển Malaysia như Mohamadou Sumareh, Sergio Aguero và Lee Tuck cũng từng được ông Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah giới thiệu cho FAM.

"Tôi sẽ luôn ủng hộ mọi nỗ lực có thể giúp nâng cao trình độ bóng đá Malaysia. Đó là công việc của chúng tôi và hiện tại chúng tôi vẫn tiếp tục”, ông Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah nhấn mạnh.

Trước đó, FAM đã bị FIFA phạt hơn 11 tỷ đồng với cáo buộc làm giả hồ sơ nhập tịch, riêng 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển Malaysia gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Holgado và Gabriel Palmero đã bị FIFA treo giò 12 tháng.

Sau án phạt của FIFA, phía FAM đã làm đơn kháng cáo và dự kiến phán quyết cuối cùng của cơ quan quản lý bóng đá thế giới sẽ được công bố vào ngày 30/10.