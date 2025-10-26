Gặp rắc rối với FIFA, tuyển Malaysia vẫn muốn nhập tịch thêm 27 cầu thủ

Cựu Chủ tịch FAM và là ông chủ của CLB Johor Darul Tazim (Malaysia) Tunku Ismail Ibrahim trong buổi trả lời phỏng vấn chiều qua (25/10) hé lộ: “Có tới 27 cầu thủ được đề xuất nhập tịch Malaysia. Trong số 27 cầu thủ này, hiện chỉ mới có vài người được Cục Đăng ký quốc gia (NRD) chấp thuận”.

Cựu chủ tịch FAM Tunku Ismail Ibrahim hé lộ bóng đá Malaysia vẫn sẽ tiếp tục nhập tịch thêm cho nhiều cầu thủ (Ảnh: NST).

“Bóng đá Malaysia sẽ tiếp tục khai thác các cầu thủ nhập tịch, đồng thời vẫn phát triển nguồn cầu thủ địa phương. Nếu có cầu thủ sinh ra ở nước ngoài thi đấu tốt hơn và ở trình độ cao hơn, bóng đá Malaysia vẫn sẽ sử dụng cầu thủ nhập tịch, vì điều đó sẽ tốt cho đội tuyển quốc gia”, ông Tunku Ismail Ibrahim nói thêm.

Tháng trước, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị FIFA treo giò một năm, vì sử dụng hồ sơ giả. Mỗi người bị phạt bổ sung 2,000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). Còn FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

Vụ việc này khiến uy tín của bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng lớn. Đồng thời, đội tuyển Malaysia đối diện với nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế có thời hạn, nếu họ kháng cáo lên FIFA bất thành.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia gặp rắc rối ngay sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: NST).

Cũng theo Nhiếp chính vương bang Johor (Malaysia) Tunku Ismail Ibrahim, ông từ chối khả năng quay lại điều hành FAM.

Ông Tunku Ismail Ibrahim chia sẻ quan điểm: “Tôi không quan tâm đến việc trở lại FAM. Tôi từng ở FAM, tôi thấy rằng nếu phải điều hành bóng đá Malaysia, tôi cần dành toàn bộ thời gian của mình, trong khi tôi lại không có nhiều thời gian như thế”.

“Tôi tin rằng có những cá nhân khác thích hợp ngồi ở vị trí Chủ tịch FAM hơn tôi. Họ có đủ năng lực và có đủ thời gian để tập trung vào điều hành bóng đá Malaysia hơn so với tôi”, ông Tunku Ismail Ibrahim khẳng định.

Ông chủ của CLB Johor Darul Tazim từng ngồi ở vị trí Chủ tịch FAM từ năm 2017 đến 2018. Trong khi đó, FAM hiện không có Chủ tịch chính thức, sau khi cựu Chủ tịch Joehari Ayub từ chức khỏi vị trí này cách đây chưa lâu.

Hiện tại, Phó Chủ tịch FAM Yusoff Mahadi tạm điều hành bóng đá Malaysia, đồng thời ông là người tạm quản lý việc FAM kháng cáo lên FIFA về vụ 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả.