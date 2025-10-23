Cựu Tổng thư ký FAM lo ngại FIFA phạt nặng hơn sau khi Malaysia kháng cáo

"Bạn bắt tay với Chủ tịch FIFA (Gianni Infantino), nhưng luật là luật. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Có thể là bị đình chỉ hoặc bị phạt nặng hơn.

Bởi vì, chẳng có lý lẽ gì để bạn chống lại được FIFA cả. Tôi đảm bảo, họ đã nắm rõ mọi chi tiết trong hồ sơ của họ rồi", ông Datuk Seri Azzuddin Ahmad chia sẻ quan điểm trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của kênh Astro Arena.

Cựu Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Seri Azzuddin Ahmad lo ngại FIFA phạt nặng hơn sau đơn kháng cáo của nước này (Ảnh: Astro Arena).

Theo cựu Tổng thư ký FAM, truyền thông và người hâm mộ bóng đá Malaysia đang hồi hộp theo dõi phán quyết của FIFA sẽ được đưa ra vào ngày 30/10 tới đây sau khi FAM làm đơn kháng cáo lệnh trừng phạt của cơ quan quản lý bóng đá thế giới đối với bê bối nhập tịch cầu thủ của nước này.

Tuy nhiên, ông Datuk Seri Azzuddin Ahmad cho rằng FIFA khó thay đổi án phạt đã đưa ra hôm 26/9 khi cuộc điều tra trước đó của cơ quan quản lý bóng đá thế giới được làm rất chặt chẽ, kỹ lưỡng.

"Có thể FIFA có trong tay những bản tuyên thệ (tất cả đều là bằng chứng) bên cạnh giấy khai sinh gốc của 7 cầu thủ nhập tịch. Chúng ta có muốn làm mình xấu hổ thêm lần nữa không?

Chúng ta được cho là đang trả cho những cầu thủ nhập tịch này một mức lương rất cao nhưng điều đó lại khiến đất nước xấu hổ", ông Datuk Seri Azzuddin Ahmad bày tỏ.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, cựu Tổng thư ký FAM còn chỉ trích cơ quan đầu não bóng đá quốc gia vì đã đình chỉ ông Datuk Noor Azman Rahman, Tổng thư ký FAM, hiện tại nhằm phục vụ cho cuộc điều tra của FIFA.

"Việc đình chỉ Tổng thư ký vào lúc này là không phù hợp. Các công việc hàng ngày của ban thư ký cần phải diễn ra suôn sẻ. Khi bạn đình chỉ ai đó dựa trên một cuộc điều tra của FIFA, điều đó là không phù hợp. Đó không phải là kết quả của cuộc điều tra", cựu Tổng thư ký FAM chốt lại.