Báo Malaysia: "FAM vẫn có cơ hội thoát án phạt từ FIFA"

Hôm nay (4/10), tờ New Straits Times của Malaysia đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Bức ảnh của Infantino, Hamidin mang đến niềm hy vọng mới cho người hâm mộ Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia)".

Nội dung bài viết cho biết: "Một tia hy vọng vừa lóe lên cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch đang đối mặt với án phạt nặng từ FIFA, sau khi Chủ tịch danh dự FAM, Tan Sri Hamidin Amin, xuất hiện trong bức ảnh thân mật cùng Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino.

Gianni Infantino (thứ hai từ trái sang) và Chủ tịch danh dự của FAM Tan Sri Hamidin Amin (phải) trong bữa tối của FIFA tại Zurich, Thụy Sĩ, gần đây. (Ảnh: NST).

Bức ảnh được chính ông Infantino đăng tải trên Instagram cá nhân, cho thấy hai nhà lãnh đạo bóng đá mỉm cười ấm áp tại một bữa tối do FIFA tổ chức ở Zurich. Bài đăng này ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ Malaysia, những người đang nóng lòng chờ đợi diễn biến mới nhất về án treo giò và phạt tiền gây tranh cãi.

Trong chú thích của mình, Infantino cho biết bữa tối là cơ hội để "tăng cường mối quan hệ, chia sẻ nụ cười và tôn vinh sự đoàn kết của gia đình bóng đá thế giới" trước cuộc họp hội đồng FIFA sắp tới. Sự hiện diện của Hamidin tại Zurich đã được dự đoán từ trước, khi ông được cho là đã đến trụ sở FIFA để thảo luận về các lệnh trừng phạt áp dụng cho FAM và các cầu thủ liên quan.

Người hâm mộ bóng đá Malaysia đang theo dõi sát sao nỗ lực của Hamidin nhằm đưa vụ việc của FAM lên bàn đàm phán của FIFA, với hy vọng sẽ được kháng cáo hoặc ít nhất là được giảm án. Trước đó, FIFA đã thông báo FAM bị phạt và đình chỉ sau khi phát hiện các vấn đề về tư cách trong quá trình đăng ký của 7 cầu thủ nhập tịch: Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

Quyết định này đã gây sốc và đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của đội tuyển Harimau Malaya. Mặc dù FAM đã xác nhận rằng họ vẫn đang chờ đợi các tài liệu phán quyết đầy đủ từ FIFA, nhưng những gợi ý về cánh cửa đối thoại vẫn mở đã mang lại một chút hy vọng cho những người ủng hộ.

Cuộc gặp thân mật giữa Hamidin và Infantino tại Zurich được coi là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Malaysia và cơ quan quản lý bóng đá thế giới vẫn bền chặt. Nhiều người tin rằng thiện chí ngoại giao có thể đóng vai trò quyết định trong việc định đoạt số phận của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế".