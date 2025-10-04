Báo Indonesia nhận xét thẳng thắn về Malaysia khi mất 7 cầu thủ nhập tịch

Hôm qua (3/10), đội tuyển Malaysia đã triệu tập danh sách 29 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với Lào, trong đó có 14 cầu thủ nhập tịch là Corbin-Ong (Canada), Daniel Ting (Anh), Declan Lambert (Australia), Dion Cools (Bỉ), Junior Eldstal (Thụy Điển), Richard Chin (Anh), Quentin Cheng (Australia), Endrick (Brazil), Nooa Laine (Phần Lan), Sergio Aguero (Argentina), Stuart Wilkin (Anh), Jordan Mintah (Ghana), Paulo Jose (Brazil) và Romel Morales (Colombia).

Đội tuyển Malaysia suy yếu khi mất 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: FAM),

Tuy nhiên, việc không có 7 cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu và Nam Mỹ là Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero khiến sức mạnh của “Bầy hổ” giảm sút rõ rệt.

Họ đều bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng sau khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) làm giả giấy tờ để kịp đưa các cầu thủ này ra sân trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tờ Bola cho rằng ngay cả khi cố gắng triệu tập thêm các cầu thủ nhập tịch mới, đội tuyển Malaysia cũng giảm sút sức mạnh rõ rệt. Tờ báo này nhấn mạnh: “Malaysia bị ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt trên hàng công khi 7 cầu thủ nhập tịch không thể thi đấu. Họ sẽ mất đi sức mạnh vốn đã thể hiện trong thời gian gần đây.

Tổn thất lớn nhất của họ là tiền đạo Joao Figueiredo. Cầu thủ gốc Brazil này là cỗ máy săn bàn ở giải vô địch quốc gia Malaysia. Tiền đạo này cũng chính là người phá vỡ thế bế tắc khi ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Tính ra, sau 3 trận ra sân, Joao Figueiredo đã ghi 3 bàn thắng cho đội tuyển Malaysia.

Tuyển Malaysia đang chờ đợi phán quyết từ Tòa án bóng đá của FIFA (Ảnh: VFF).

Ngoài ra, Hector Hevel cũng từng ghi bàn thắng vào lưới Nepal trong trận đấu hồi tháng 3. Facundo Garces là trung vệ đẳng cấp thế giới đang thi đấu ở CLB Alaves của La Liga”.

Tờ báo của Indonesia nhấn mạnh: “Vụ bê bối này có thể khiến Malaysia bị hủy kết quả thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027. Không những vậy, sự nghiệp của các cầu thủ thi đấu ở châu Âu và Nam Mỹ cũng bị hủy hoại. Khả năng kháng cáo của Malaysia là rất thấp”.

Trong đợt tập trung vào tháng 10, Malaysia sẽ thi đấu hai trận gặp Lào vào ngày 9/10 và 14/10. Tuy nhiên, trước tiên, họ có thể đối diện với phán quyết từ Tòa án bóng đá của FIFA.