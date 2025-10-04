Cầu thủ nhập tịch Malaysia bị đối xử phũ phàng sau án phạt của FIFA

Rodrigo Holgado là một trong số 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA buộc tội làm giả hồ sơ. Cầu thủ gốc Argentina đã nhận lệnh cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Rodrigo Holgado bị CLB America de Cali tạm dừng trả lương (Ảnh: FAM).

Trước khi lĩnh án phạt, Holgado là trụ cột của CLB America de Cali nhưng giờ đây, anh đang bị đối xử như người thừa. Theo nhà báo Leonel Cerrudo, America de Cali đã quyết định gạch tên tiền đạo sinh năm 1995 ra khỏi danh sách của đội bóng.

Ngoài ra, CLB của Colombia còn tạm dừng trả lương trong thời gian Holgado chịu án phạt. Tờ America En Lared thông tin thêm: “Holgado sẽ không được nhận bất kỳ khoản lương, thưởng hay quyền lợi nào trong thời gian bị FIFA cấm thi đấu. CLB America de Cali cũng không thanh toán chi phí hoạt động ngoài sân cỏ cho cầu thủ này”.

Trước tình hình đó, Holgado và người đại diện quyết tâm theo đuổi đơn kháng cáo, hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng. Cách đây hai ngày, tiền đạo này đã có mặt ở Malaysia để liên hệ với các cơ quan chức năng để làm sáng tỏ vấn đề nhập tịch.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cũng xác nhận sẽ kháng cáo phán quyết của FIFA “để bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và đội tuyển quốc gia”. Họ sẽ thuê đội ngũ luật sư hùng hậu ở Mỹ để theo đuổi vụ kiện này.

Holgado đã tới Malaysia để làm sáng tỏ vấn đề (Ảnh: FAM).

Holgado gia nhập CLB America de Cali từ mùa giải 2024. Sau 77 trận ra sân cho CLB Colombia, Holgado đã ghi 18 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo thành bàn. Holgado chính là người ghi bàn mở tỷ số vào lưới đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng 4-0 của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6.

Hợp đồng hiện tại của Holgado với CLB America de Cali vẫn còn thời hạn tới tháng 12/2026. Tuy nhiên, CLB Colombia hoàn toàn có thể cắt hợp đồng với tiền đạo 30 tuổi nếu như phán quyết từ Tòa án bóng đá của FIFA tiếp tục cho thấy Holgado đã vi phạm.