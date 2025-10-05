Báo Malaysia: "FAM chọn luật sư giỏi nhất để đối đầu với FIFA"

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch đang đứng trước một chương mới đầy cam go trong vụ án phạt của Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA). Theo thông tin mới nhất từ tờ Arena Metro, FAM sẽ thuê luật sư thể thao hàng đầu thế giới để xử lý vụ việc chấn động này, nhằm tìm kiếm tia hy vọng giảm nhẹ hình phạt được cho là quá nghiêm khắc.

Động thái táo bạo này được kỳ vọng sẽ giúp FAM và các cầu thủ liên quan tự bảo vệ mình trước những cáo buộc vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) về việc làm giả tài liệu. Một nguồn tin thân cận cho biết, vụ án này không thể xem nhẹ vì liên quan đến những chi tiết phức tạp của luật bóng đá quốc tế. Do đó, chỉ những luật sư thực sự có kỹ năng và kinh nghiệm sâu rộng mới có thể đảm bảo mọi sự kiện, tài liệu và đơn kháng cáo được nộp đến FIFA mà không có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào.

FAM chuẩn bị luật sư giỏi nhất để đối đầu với FIFA (Ảnh: Arena Metro).

"Như chúng ta đã biết, Liên đoàn Bóng đá Malaysia chắc chắn sẽ thuê luật sư nước ngoài để xử lý vụ việc này. Tất nhiên, tốt hơn là nên để luật sư xử lý vụ việc với hy vọng có thể đạt được điều gì đó tích cực trong tương lai", nguồn tin chia sẻ với Arena Metro.

FAM và 7 cầu thủ nhập tịch, bao gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca, đã bị đình chỉ sau khi Ủy ban Kỷ luật FIFA phát hiện họ đã vi phạm quy định về làm giả tài liệu. FIFA giải thích rằng FAM đã nộp các tài liệu giả mạo liên quan tới nguồn gốc của các cầu thủ này để FIFA cấp phép cho họ có thể thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

FIFA chỉ cho FAM 10 ngày để nộp đơn kháng cáo, một khoảng thời gian khá ngắn, buộc FAM phải hành động nhanh chóng để tìm ra đội ngũ bảo vệ pháp lý tốt nhất. Sự cố này xảy ra sau khi các cầu thủ nhập tịch thi đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10/6. Sau đó, một khiếu nại chính thức đã được gửi tới FIFA liên quan đến tình trạng đủ điều kiện của một số cầu thủ, từ đó mở ra một cuộc điều tra.

Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã đưa ra hình phạt nghiêm khắc: FAM đã bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,6 tỷ đồng). Ngoài ra, mỗi cầu thủ trong số 7 người vi phạm cũng phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 66 triệu đồng). Không chỉ bị phạt tiền, các cầu thủ này còn phải đối mặt với lệnh cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trên toàn cầu trong thời hạn 12 tháng.