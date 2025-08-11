Báo Đông Nam Á nói lời ấm lòng về cổ động viên Việt Nam và sân Lạch Tray

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm 7-0 trước Indonesia

Trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á gần như phải thốt lên: “12.680 con tim đập cùng một nhịp tại sân Lạch Tray! Các khán đài ở sân bóng này như được nhuộm đỏ bởi 12.680 người hâm mộ đầy đam mê nói trên”.

“Họ tiếp thêm năng lượng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, trong trận đấu với đội tuyển bóng đá nữ Indonesia”, ASEAN Football viết tiếp.

Gần 13.000 khán giả nhuộm đỏ các khán đài sân Lạch Tray (Hải Phòng) trong trận đội nữ Việt Nam gặp Indonesia hôm 9/8 (Ảnh: ASEAN Football).

12.680 người, chính là số khán giả được thống kê trong trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp đội tuyển Indonesia vào ngày 9/8 vừa qua, trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Cần biết rằng bóng đá nữ là nội dung thi đấu khá kén khán giả. Việc một trận bóng đá nữ thu hút đến hơn một vạn người xem là việc không thường xuyên xảy ra.

Đặc biệt, đây chỉ là trận đấu thuộc vòng bảng giải đấu khu vực, đồng thời cũng chưa phải là trận mang tính chất sống còn của đội chủ nhà, do trình độ quá chênh lệch giữa đội tuyển nữ Việt Nam so với Indonesia. Dù vậy, khán giả vẫn đến sân rất đông.

Điều đó phản ánh khán giả Hải Phòng nói riêng, khán giả Việt Nam nói chung thật tuyệt vời. Họ luôn là nguồn động lực lớn cho các cô gái đá bóng của Việt Nam. Đấy cũng là chi tiết khiến truyền thông Đông Nam Á trầm trồ.

Hình ảnh sân Lạch Tray đẹp lung linh, với mặt cỏ rất mượt, tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á, xuất hiện trên truyền thông Thái Lan (Ảnh: FAT).

Phòng thay đồ của các đội rất khang trang, tươm tất (Ảnh: FAT).

Trang ASEAN Football bình luận tiếp: “Những lời chúc mừng và những lá cờ được vẫy bởi các cổ động viên (CĐV) tạo nên bầu không khí rất sôi động. Đó là bầu không khí không thể nào quên”.

Trong khi đó, tờ Suara của Indonesia cho biết: “Trận đấu hôm thứ bảy (9/8) vừa rồi kết thúc với chiến thắng 7-0 của đội chủ nhà Việt Nam trước đội tuyển nữ Indonesia. Đây là trận đấu ở sân Lạch Tray tại Hải Phòng”.

“Đội tuyển nữ Indonesia luôn phải đối diện với rất nhiều sức ép, còn đội chủ nhà Việt Nam chơi tấn công dồn dập. Họ chiếm ưu thế từ đầu tới cuối và buộc Indonesia phải nhận trận thua đậm”, vẫn là những dòng được viết trên tờ báo của xứ sở vạn đảo.

Về phía fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), trang này đăng những hình ảnh đẹp lung linh về sân Lạch Tray, được chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Đặc biệt, mặt cỏ của sân Lạch Tray rất đẹp.

Đây chính là lời khen mà FAT dành cho Ban tổ chức chủ nhà, thể hiện sự ủng hộ hết mình của Ban tổ chức (BTC) địa phương và BTC giải cho bóng đá nữ.