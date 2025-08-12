FIFA báo tin vui về ngôi sao Việt kiều Chung Nguyen Do

Ngày hôm qua (11/8), Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức thông báo cầu thủ Việt kiều Đỗ Nguyễn Thành Chung (tên quốc tế là Chung Nguyen Do) đã hoàn tất thủ tục chuyển đổi quốc tịch bóng đá từ Bulgaria sang Việt Nam.

Điều này đồng nghĩa tiền vệ sinh năm 2005 chính thức đủ điều kiện khoác áo U23 Việt Nam, tại các giải đấu lớn trong năm 2025 như vòng loại U23 châu Á 2026 (diễn ra vào tháng 9), SEA Games 33 (diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan), cũng như ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Chung Nguyen Do là cầu thủ U23 đắt giá nhất Đông Nam Á (Ảnh: Ninh Bình FC).

Đáng chú ý, Chung Nguyen Do vừa trở về Việt Nam khoác áo CLB Ninh Bình sau thời gian thi đấu ở Bulgaria cho Slavia Sofia. Đây là bản hợp đồng đáng kỳ vọng khi cầu thủ sinh năm 2005 đã ghi dấu ấn trong làng bóng đá Bulgaria.

Trong mùa giải vừa qua, tiền vệ trụ này ra sân 33 trận cho Slavia Sofia và ghi được 2 bàn. Trong quá khứ, Chung Nguyen Do cũng thi đấu cho các cấp độ U17, U19, U20 và U21 của Bulgaria. Thậm chí, cầu thủ này còn được quy hoạch khoác áo đội tuyển Bulgaria trong tương lai nhưng cuối cùng anh muốn cống hiến cho quê hương Việt Nam.

Theo định giá của Transfermarkt, Chung Nguyen Do là cầu thủ U23 có giá trị cao nhất Đông Nam Á ở thời điểm này với mức giá 400.000 euro. Nếu được gọi vào đội tuyển Việt Nam, cầu thủ 20 tuổi này sẽ là cầu thủ đắt giá thứ ba sau hai cầu thủ Việt kiều khác là Jason Quang Vinh (500.000 euro) và Nguyễn Filip (450.000 euro).

Việc Chung Nguyen Do đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam ở các cấp độ là tín hiệu đáng mừng, nhất là khi SEA Games 33 chỉ còn gần 4 tháng nữa sẽ khởi tranh. Chân sút sinh năm 2005 được xem là làn gió mới cho tuyến giữa U23 Việt Nam nếu được HLV Kim Sang Sik triệu tập.