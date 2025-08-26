Từ chối Bulgaria, chọn tuyển Việt Nam, sao Việt kiều nói lời thật lòng

Hôm qua (25/7), Chung Nguyen Do đã được triệu tập lên đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 châu Á diễn ra vào đầu tháng 9. Điều đáng nói, tiền vệ gốc Bulgaria mới trở về Việt Nam thi đấu trong thời gian ngắn nhưng đã gây ấn tượng mạnh với HLV Kim Sang Sik.

Chung Nguyen Do chia tay bóng đá Bulgaria để tập trung cống hiến cho bóng đá Việt Nam (Ảnh: Instagram).

Trong quá khứ, tiền vệ sinh năm 2005 từng khoác áo U17, U19 và U21 Bulgaria. Trong năm 2025, anh đã ra sân 5 trận cho đội U21 Bulgaria. Thậm chí, nhiều người cho rằng Chung Nguyen Do được quy hoạch lên khoác áo đội tuyển Bulgaria trong tương lai khi đều đặn ra sân và tỏa sáng cho CLB Slavia Sofia. Ở mùa giải trước, anh thi đấu 31/34 trận ở CLB này và ghi được 2 bàn.

Tuy nhiên, ngôi sao 20 tuổi đã từ chối cơ hội khoác áo đội tuyển Bulgaria khi trở về Việt Nam thi đấu cho CLB Ninh Bình. Đây chính là cơ hội để bóng đá Việt Nam sở hữu một trong những cầu thủ trẻ sáng giá nhất giải Bulgaria.

Trên trang cá nhân, Chung Nguyen Do đã nói lời tạm biệt bóng đá Bulgaria để chuyên tâm cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Tiền vệ phòng ngự này cho biết: “Tôi sẽ khép lại một trang sách đầy ắp những thành công, bạn bè và những khoảnh khắc khó quên. Tôi cảm thấy vinh dự khi đóng góp cho bóng đá Bulgaria. Cảm ơn sự ủng hộ, cảm ơn những kỷ niệm và cảm ơn vì tất cả”.

Chung Nguyen Do là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Bulgaria (Ảnh: Getty).

Đi kèm với dòng trạng thái này, Chung Nguyen Do đăng tải bức hình khoác áo đội trẻ của Bulgaria. Vào tháng trước, FIFA xác nhận cầu thủ Việt kiều này đã chuyển liên đoàn thành công từ Bulgaria sang Việt Nam. Trong quá khứ, Chung Nguyen Do chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia Bulgaria nên anh đủ điều kiện thi đấu cho các đội tuyển Việt Nam.

Vòng loại giải U23 châu Á sẽ là màn thử lửa tốt cho Chung Nguyen Do, khi anh chính thức bước ra sân khấu bóng đá Việt Nam. Với đẳng cấp của mình, cầu thủ 20 tuổi được kỳ vọng sẽ điều tiết lối chơi và “dọn dẹp” ở khu vực giữa sân của U23 Việt Nam.