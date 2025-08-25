Tân binh Việt kiều được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam

Chiều nay (25/8), HLV Kim Sang Sik công bố danh sách 24 cầu thủ, chuẩn bị vòng loại U23 châu Á 2026.

Danh sách của ông Kim đáng chú ý có sự xuất hiện của hai cầu thủ Việt kiều là các tiền vệ Viktor Lê (Việt kiều Nga) và Trần Thành Trung (Việt kiều Bulgaria). Trong số này, Trần Thành Trung lần đầu khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào vòng loại giải châu Á (Ảnh: VFF).

Thành phần còn lại của U23 Việt Nam gồm nòng cốt là những cầu thủ vừa vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025, diễn ra hồi tháng 7: Thủ môn Trần Trung Kiên, các trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, tiền vệ Văn Trường, Văn Khang, Công Phương, tiền đạo Đình Bắc, Quốc Việt đều xuất hiện.

Những cầu thủ này đang thi đấu tại V-League, nên phong độ của họ đang ở mức cao. Riêng Đình Bắc còn xuất hiện tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026, cùng CLB Công an Hà Nội (CAHN), nên Đình Bắc là một trong những cầu thủ có phong độ tốt nhất của đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay.

Còn thủ môn Trần Trung Kiên vừa thi đấu rất hay tại vòng hai V-League, giúp CLB HAGL đứng vững trước Hà Nội FC. Trần Trung Kiên sẽ là chỗ dựa vững chắc cho đội tuyển U23 Việt Nam, cho vị trí trấn giữ khung thành.

Tại vòng loại giải U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội U23 Yemen, Singapore và Bangladesh. Bảng C vòng loại sẽ diễn ra ở Việt Trì (Phú Thọ).

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung tại Việt Trì từ ngày 30/8, ngay sau vòng 3 V-League 2025-2026. Mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam là giành quyền vào vòng chung kết (VCK) giải đấu này.

Các đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại (tổng cộng 11 bảng) sẽ giành quyền vào VCK, diễn ra đầu năm sau tại Saudi Arabia.