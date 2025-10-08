Báo Argentina chỉ rõ gốc gác thực sự của các cầu thủ nhập tịch Malaysia

Trong số 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA buộc tội làm giả giấy tờ, có ba cầu thủ mang dòng mình dòng máu Argentina là Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado. Ba cầu thủ này đều bị cấm thi đấu trong vòng 12 tháng.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia bị trừng phạt nặng nề vì làm giả giấy tờ (Ảnh: FAM).

Imanol Machuca hiện khoác áo CLB Velez Sarsfield, Facundo Garces đã chuyển sang La Liga thi đấu cho CLB Alaves, còn Rodrigo Holgado thi đấu ở Colombia cho CLB America de Cali. Trước mắt, cả ba cầu thủ này đều bị CLB chủ quản tạm thời cấm thi đấu.

Tờ ESPN phiên bản Argentina nói về gốc gác của ba cầu thủ: “Imanol Machuca bị phát hiện làm giả giấy tờ của bà ngoại. Theo phía Malaysia, bà tên Concepcion Agueda Alaniz sinh ngày 16/8/1954 ở Penang (Malaysia). Tuy nhiên, thực tế, bà sinh ra ở Roldan, Santa Fe (Argentina).

Tương tự là trường hợp của ông nội Facundo Garces. Ông sinh ngày 29/5/1930 tại Villa Maria, Santa Fe (Argentina), chứ không phải Penang như thông tin mà phía Malaysia cung cấp. Ông nội của Rodrigo Holgado có tên Omar Eli Holgado Gardon sinh ngày 27/7/1932 tại Caseros, Buenos Aires (Argentina), chứ không phải ở George Town (Malaysia).

Ông nội của Facundo Garces sinh ra ở Argentina, chứ không phải Argentina (Ảnh: FAM).

Vì lý do này, các cầu thủ gốc Argentina của đội tuyển Argentina đã không dám đưa ra bình luận công khai, mà chấp nhận án cấm thi đấu trong vòng 12 tháng”.

Thông tin mà tờ ESPN phiên bản Argentina cung cấp trùng khớp với điều tra của FIFA. Tờ báo của xứ Tango bình luận: “FIFA bác bỏ lời bào chữa của Malaysia. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định quốc tế”.

Nếu không thể kháng cáo thành công, đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam hoặc thậm chí là bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027. Trong khi đó, các cầu thủ nhập tịch nhúng chàm bị ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp khi bị cấm thi đấu trong 12 tháng.