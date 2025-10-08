Báo Indonesia tung bằng chứng thép, chỉ rõ Malaysia nhập tịch sai luật

Trong văn bản công bố vào ngày 6/10, FIFA đã nêu rõ sai sót của FAM trong việc nhập tịch 7 cầu thủ là Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero.

Hồ sơ gốc của ông Hendrik Jan Hevel, ông của tiền vệ Hector Hevel (Ảnh: Suara).

Theo tài liệu từ phía FAM, ông bà của các cầu thủ này đều sinh ra ở Malaysia. Tuy nhiên, điều tra của FIFA lại chỉ ra rằng những người này đều sinh ra ở nước ngoài. Điều đó cho thấy Malaysia đã làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ nói trên.

Báo giới Indonesia cũng vào cuộc để chứng minh Malaysia sai luật. Trong đó, tờ Suara đã lật lại hồ sơ gốc của tiền vệ Hector Hevel, một trong 7 trường hợp FIFA nêu đích danh vi phạm.

Tài liệu bằng tiếng Hà Lan cho thấy ông Hendrik Jan Hevel sinh ra ở Hà Lan, chứ không phải Malaysia (Ảnh: Suara).

Tờ báo của xứ Vạn đảo đã đăng tải hồ sơ gần 100 năm tuổi được lưu trữ trên trang Wiewaswie (Hà Lan) cho thấy ông Hendrik Jan Hevel (ông của Hector Hevel) sinh ra ở The Hague (Hà Lan). Điều này trùng khớp với điều tra của FIFA. Trước đó, phía Malaysia đã ghi rõ ông Hendrik Jan Hevel sinh ra ở Malacca (Malaysia).

Do đó, Hector Hevel không thể nhập tịch và thi đấu cho tuyển Malaysia theo con đường dựa trên “nơi sinh của ông bà”.

Điều đáng nói, trước khi FIFA buộc tội Malaysia, trung vệ Facundo Garces từng hé lộ với báo giới rằng có ông cố là người Malaysia. Sau đó, trung vệ này đã vội vàng biện minh đó là lỗi dịch thuật. Anh sửa lại từ “cụ cố” thành “ông bà”.

Hector Hevel là một trong 7 trường hợp nhập tịch trái phép của Malaysia (Ảnh: FAM).

Theo quy định của FIFA, chỉ các cầu thủ có liên hệ 3 đời (ông bà, bố mẹ) là người bản địa thì mới được phép nhập tịch. Do đó nếu Facundo Garces có cụ cố là người Malaysia thì anh không phải là trường hợp nhập tịch hợp lệ.

Sau khi FIFA công bố án phạt, Facundo Garces đã bất ngờ gỡ bỏ quốc kỳ Malaysia trên trang cá nhân, khiến dư luận càng trở nên hoang mang, cho thấy trung vệ này cũng muốn “quay lưng” với đội tuyển Malaysia.

FAM khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS). Quá trình này kéo dài thêm 21 ngày, trước khi phán quyết cuối cùng được tuyên. AFC sẽ dựa vào phán quyết này để đưa ra hình phạt của Malaysia. Họ có thể bị xử thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3 hoặc thậm chí bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.