Báo Indonesia: "U22 Việt Nam giúp U22 Indonesia có cơ hội đi tiếp"

Tờ Bola cho biết: "Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia đã kết thúc đúng như kỳ vọng của người hâm mộ Indonesia. Ở lượt trận cuối bảng B tại SEA Games 33, diễn ra trên sân vận động Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan, vào chiều 11/12, U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U22 Malaysia.

Hai bàn thắng quyết định giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Malaysia được ghi bởi Nguyễn Hiểu Minh ở phút thứ 11 và Phạm Minh Phúc ở phút thứ 22. Với kết quả này, U22 Việt Nam chính thức giành quyền vào bán kết SEA Games 33. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang Sik tiến vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách nhất bảng B, đạt 6 điểm".

U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Malaysia vào chiều 11/12 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Chiến thắng của U22 Việt Nam đã mở ra cơ hội cho U22 Indonesia giành vé vào bán kết. Tờ Bola tiếp tục nhận xét: "Trong khi đó, đội tuyển U22 Malaysia đang trong tình trạng lo lắng cao độ. Đội bóng của Nafuzi Zain rất có khả năng bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 33. Kết quả trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia cũng mở ra cơ hội đi tiếp cho U22 Indonesia. Đội tuyển trẻ Garuda vẫn có thể tiến vào bán kết SEA Games 33.

U22 Indonesia chỉ cần đáp ứng một yêu cầu duy nhất: đội bóng của huấn luyện viên Indra Sjafri phải đánh bại đội tuyển U22 Myanmar với cách biệt từ hai bàn thắng trở lên.

Trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar sẽ được tổ chức tại sân vận động 700th Anniversary, Chiang Mai, vào ngày 12/12. U22 Indonesia được kỳ vọng sẽ vượt qua được sự kháng cự của U22 Myanmar để giành vé đi tiếp".

Theo nhận định của Bola, U22 Indonesia đang có ưu thế lớn để giành tấm vé cuối cùng của môn bóng đá nam tại SEA Games 33: "Xét về thành tích đối đầu trực tiếp, U22 Indonesia đang chiếm ưu thế hơn so với U22 Myanmar. Tại SEA Games 32, U22 Indonesia thậm chí đã giành chiến thắng thuyết phục 5-0.

Hơn nữa, U22 Indonesia cũng xuất sắc về mặt thành phần đội hình. Nhiều cầu thủ được đánh giá là có chất lượng cao hiện đang nằm trong đội hình của Indra Sjafri".