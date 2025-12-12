AFC gửi thông điệp đặc biệt trong ngày bóng đá Việt Nam đại thắng

Bóng đá Việt Nam đã trải qua ngày thi đấu thành công ở SEA Games 33. Ở môn bóng đá nam, U22 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U22 Malaysia. Với kết quả này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã lọt vào bán kết giải đấu với vị trí nhất bảng B khi có 6 điểm sau hai trận đấu.

AFC chúc mừng U22 Việt Nam sau chiến thắng trước U22 Malaysia (Ảnh: AFC)

Cùng thời điểm, đội tuyển nữ Việt Nam cũng thoát hiểm khi đánh bại đội tuyển nữ Myanmar với tỷ số 2-0, để giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng B với 6 điểm sau ba trận đấu.

Ngay sau khi chứng kiến hai đội bóng của Việt Nam đều giành chiến thắng, AFC đã gửi thông điệp đặc biệt.

Trang fanpage AFC Asian Cup (thuộc quản lý của AFC) đã viết: “Đòi lại món nợ với Malaysia”. Thông điệp này ám chỉ việc U22 Việt Nam đã giúp đội tuyển Việt Nam “đòi nợ” sau thất bại 0-4 trước đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 6. Đó là trận đấu mà Malaysia đã sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.

FIFA đã buộc tội và đồng thời bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ này. Mới đây, FAM vừa gửi đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). AFC cũng đang nghiên cứu hồ sơ từ FIFA để đưa ra án phạt với bóng đá Malaysia.

AFC chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: AFC).

Ở diễn biến khác, trang fanpage AFC Women’s Football (cũng thuộc quản lý của AFC) ra thông điệp: “Các cô gái vàng chưa bao giờ làm người hâm mộ thất bại” sau khi chứng kiến thầy trò HLV Mai Đức Chung hạ gục Myanmar.

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung còn nhấn mạnh các học trò “chiến đấu với tinh thần phụ nữ Việt Nam quật khởi” để ca ngợi màn trình diễn của toàn đội.

Ở vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam sẽ chạm trán với U22 Philippines vào lúc 15h30 ngày 15/12. Còn ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với Indonesia vào lúc 16h ngày 14/12.