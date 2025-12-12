U22 Việt Nam đối đầu Philippines, Thái Lan chờ đối thủ tại vòng bán kết

U22 Việt Nam hạ gục U22 Malaysia, hiên ngang tiến vào bán kết SEA Games 33

Vòng bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 33 đã chính thức xác định được một cặp đấu sau khi U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại U22 Malaysia để giành ngôi nhất bảng B. Trong khi đó, U22 Thái Lan vẫn đang chờ đợi đối thủ của mình, có thể là U22 Indonesia, U22 Malaysia hoặc U22 Myanmar.

Trận đấu cuối cùng của bảng B diễn ra vào ngày 11/12 tại sân vận động quốc gia Rajamangala (Bangkok) đã chứng kiến màn đối đầu đỉnh cao giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia. Cả hai đội đều đã giành chiến thắng ở trận ra quân, biến cuộc chạm trán này thành trận chung kết bảng, quyết định ngôi đầu và tấm vé trực tiếp vào bán kết.

U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 33 sau chiến thắng trước U22 Malaysia (Ảnh: Khoa Nguyễn)

Với màn trình diễn ấn tượng, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U22 Malaysia, qua đó tích lũy 6 điểm tuyệt đối và hiên ngang đứng đầu bảng B. Chiến thắng này đưa U22 Việt Nam vào bán kết gặp U22 Philippines, đội nhất bảng C.

U22 Malaysia, với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại +1, tạm thời xếp thứ hai bảng B. Tuy nhiên, số phận của họ trong việc giành vé vào bán kết sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả trận đấu cuối cùng của bảng C giữa nhà đương kim vô địch U22 Indonesia và U22 Myanmar diễn ra vào tối 12/12. Cả hai đội này đều đã để thua ở trận lượt đi.

Kịch bản cho tấm vé còn lại vào bán kết khá phức tạp:

- Nếu U22 Indonesia đánh bại U22 Myanmar với cách biệt hơn hai bàn, họ sẽ vượt qua U22 Malaysia để trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, giành quyền vào bán kết gặp U22 Thái Lan.

- Tuy nhiên, nếu U22 Myanmar tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại U22 Indonesia với cách biệt hơn 4 bàn, họ sẽ là đội nhì bảng xuất sắc nhất và đối đầu với U22 Thái Lan, đội nhất bảng A.

- Trong trường hợp các kịch bản trên không xảy ra, U22 Malaysia sẽ là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và sẽ chạm trán U22 Thái Lan ở bán kết.