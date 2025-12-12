U22 Thái Lan thắng lớn, Madam Pang lập tức thưởng nóng

Theo thông tin từ tờ Khaosod, đội tuyển U22 Thái Lan vừa nhận thêm khoản tiền thưởng 300.000 baht (khoảng 250 triệu đồng) từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bà Pang Nualphan Lamsam (Madam Pang), sau chiến thắng ấn tượng trước U22 Singapore tại SEA Games 33 vào tối 11/12. Khoản thưởng này nâng tổng số tiền thưởng mà đội tuyển trẻ xứ Chùa Vàng nhận được tại giải đấu lên 800.000 baht (khoảng 665 triệu đồng).

Madam Pang tới theo dõi U22 Thái Lan thi đấu tại SEA Games (Ảnh: Khaosod).

Chiến thắng 3-0 trước U22 Singapore đã giúp U22 Thái Lan kết thúc vòng bảng với 6 điểm tuyệt đối sau hai trận, vững vàng ở ngôi đầu bảng A. Kết quả này đảm bảo một suất vào bán kết cho đội tuyển Thái Lan, nơi họ sẽ đối đầu với đội nhì bảng B hoặc C.

Trước đó, đội tuyển Thái Lan đã nhận 500.000 baht (khoảng 415 triệu đồng) tiền thưởng sau trận ra quân thắng đậm Timor-Leste với tỷ số 6-1. Với khoản thưởng bổ sung vừa được công bố, tổng số tiền thưởng mà Madam Pang dành cho đội tuyển đã lên tới 800.000 baht, thể hiện sự động viên mạnh mẽ từ lãnh đạo FAT đối với thành tích của đội nhà.

Nói về chiến thắng trước U22 Singapore, huấn luyện viên Wang Thawatchai Damrong-ongtrakul thừa nhận hiệp một của tuyển U22 Thái Lan diễn ra chậm chạp do xoay vòng lực lượng quá nhiều, khiến đội gặp khó trước khi vượt qua Singapore. Bước sang hiệp hai, U22 Thái Lan thi đấu khởi sắc và ghi liền ba bàn để giành chiến thắng 3-0.

HLV Thawatchai cho biết việc thay đến sáu vị trí khiến đội thiếu gắn kết, đặc biệt trong hiệp một khi khả năng luân chuyển bóng từ tuyến dưới lên tuyến trên không hiệu quả. Ông dành lời khen cho Singapore vì đã gây nhiều khó khăn.

HLV Wang Thawatchai Damrong-ongtrakul dẫn dắt U22 Thái Lan tại SEA Games 33 (Ảnh: Khaosod).

Theo nhà cầm quân này, sự điều chỉnh trong cách tấn công ở hiệp hai giúp U22 Thái Lan kiểm soát tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội. Ông cũng nhấn mạnh việc động viên tinh thần là yếu tố quan trọng để các cầu thủ chơi quyết liệt hơn sau 45 phút đầu khá cân bằng.

Thawatchai cho rằng lịch thi đấu chồng chéo với Thai League khiến đội gặp thách thức về nhân sự, bởi một số trụ cột phải trở lại câu lạc bộ. Ông khẳng định ban huấn luyện sẽ đánh giá tình trạng từng cầu thủ trước khi bước vào vòng bán kết và nhấn mạnh các thử thách phía trước “chắc chắn không dễ dàng”.

“Vào bán kết rồi thì đội nào cũng mạnh. Chúng ta không thể đánh giá thấp bất kỳ ai. Dù đã thắng Timor-Leste và Singapore, trận đấu này cho thấy mọi thứ sẽ không hề dễ dàng”, ông kết luận.