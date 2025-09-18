Toàn cảnh khu vực tổ chức Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup

Đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức tại địa điểm này, sau mùa giải 2024 được cộng đồng vận động viên đánh giá cao về cảnh quan thiên nhiên, cơ sở hạ tầng và sự thuận tiện trong công tác tổ chức.

Toàn cảnh khu vực tổ chức thi đấu môn bơi, khu vực Start/Finish, khu vực Expo tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: Bolt Event).

Theo ban tổ chức, đường bơi của giải đấu được bố trí ngay tại bãi biển trong khuôn viên Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, với mặt nước trong xanh, tầm nhìn thoáng đãng và được trang bị hệ thống hỗ trợ kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn tối đa cho vận động viên.

Khu vực xuất phát và về đích được sắp xếp khoa học, thuận lợi cho việc chuyển đổi nội dung thi đấu giữa bơi và chạy.

Bên cạnh đó, khu vực Expo sẽ trở thành điểm nhấn sôi động của giải, nơi vận động viên, người thân và khán giả có thể tham quan, mua sắm sản phẩm thể thao cũng như trải nghiệm các hoạt động do các nhà tài trợ tổ chức.

Đường bơi tuyệt đẹp tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (ảnh: Bolt Event).

Anh Nhật Dương, đội trưởng đội Người Sắt - nhóm vận động viên yêu thích thi đấu 2-3 môn phối hợp, chia sẻ: “Tôi rất thích những bãi biển mà ban tổ chức lựa chọn cho giải, không chỉ phù hợp để thi đấu mà còn mang lại nhiều trải nghiệm và hình ảnh tuyệt đẹp”.

Giải đấu nhận được sự đồng hành từ các đối tác lớn, trong đó có Tập đoàn Camel - Nhà tài trợ chính, CEO Group - Nhà tài trợ vàng, cùng khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn - Nhà tài trợ địa điểm. Sự chung tay của các đơn vị đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo công tác chuẩn bị diễn ra chu đáo, chuyên nghiệp.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự đồng hành của các đối tác, Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup hứa hẹn tiếp tục là một sự kiện thể thao đặc sắc, mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho cộng đồng vận động viên trong nước và quốc tế.