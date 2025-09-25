Huy chương và áo finisher tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup

Huy chương: Biểu tượng sức mạnh và tinh thần chinh phục đại dương

Cận cảnh huy chương dành cho vận động viên tất cả các cự ly tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: Bolt Event).

Ban tổ chức Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup đã lựa chọn hình ảnh cá voi - loài sinh vật khổng lồ của biển cả làm trung tâm cho thiết kế huy chương. Cá voi tượng trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ và khát vọng chinh phục đại dương.

Tấm huy chương không chỉ là phần thưởng danh giá, mà còn là kỷ niệm thiêng liêng ghi dấu hành trình vượt sóng, bứt phá giới hạn trong “Bài kiểm tra mùa hè” của mỗi vận động viên.

Áo Finisher: Dấu ấn của những chiến binh vượt sóng

Áo finisher dành cho vận động viên tất cả các cự ly tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: Bolt Event).

Hoạ tiết chủ đạo trên áo finisher lấy cảm hứng từ hình ảnh chiến binh bơi vượt sóng, chạy đạp gió, khắc họa hành trình chinh phục thử thách. Mỗi chiếc áo không chỉ là phần thưởng mà còn là niềm tự hào, minh chứng cho những khoảnh khắc vinh quang tại vịnh Bái Tử Long.

Ba màu sắc trên áo finisher cũng mang ba dấu ấn riêng biệt cho những chiến binh Aqua. Áo màu trắng được thiết kế cho cự ly Open Water Mixed Team Relay (4x750m), tượng trưng cho sự khởi đầu mới và tinh thần đồng đội bền chặt - đánh dấu lần đầu tiên nội dung này xuất hiện tại Aqua Warriors Vân Đồn. Áo màu đen dành cho cự ly Ultra Aqua Warriors (bơi 5km, chạy 21km), thể hiện bản lĩnh, ý chí thép và quyết tâm chinh phục thử thách khắc nghiệt nhất.

Trong khi đó, áo màu đỏ, cũng là màu sắc mang tinh thần thương hiệu từ nhà tài trợ chính Tập đoàn Camel, được trao cho tất cả các cự ly còn lại (Full, Olympic, Sprint, Junior, Kids Aqua Warriors), là biểu tượng của khát vọng và niềm kiêu hãnh của mỗi chiến binh.

Công tác chuẩn bị: Hướng tới giải đấu chất lượng - an toàn - cảm xúc

Song song với việc công bố các thông tin quan trọng về giải đấu, ban tổ chức cũng đang gấp rút triển khai các hạng mục chuẩn bị cho giải đấu tại khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 27-28/9, với mục tiêu mang đến một giải đấu chất lượng - an toàn - cảm xúc cho vận động viên.