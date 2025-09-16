VĐV xinh đẹp bật mí cách thi đấu tốt ở Aqua Warriors Vân Đồn - Camel Cup

Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup do báo Dân trí phối hợp với Bolt Event tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày 27/9 và 28/9 tại khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Habor City, Vân Đồn (Quảng Ninh).

Đây là sự kiện quy tụ khoảng 2.000 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế tham gia 7 cự ly thi đấu: từ nội dung bơi - chạy Kids và Junior cho lứa tuổi thiếu nhi đến các cự ly dài cho người lớn như Ultra Aqua Warriors (bơi 5km - chạy 21km), Full Aqua Warriors (bơi 3km - chạy 15km) hay Olympic Aqua Warriors (bơi 1,5km - chạy 10km).

VĐV Lê Thị Trang là gương mặt quen thuộc ở các giải Aqua Warriors do báo Dân trí và Bolt Event tổ chức (Ảnh: NVCC).

Đáng chú ý, VĐV Lê Thị Trang (một trong những gương mặt quen thuộc tại các giải Aqua Warriors do báo Dân trí và Bolt Event tổ chức) sẽ tiếp tục tham dự giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup với mục tiêu đứng bục và giành huy chương như cách mà cô đã làm ở các giải đấu trước.

Nữ VĐV sinh năm 1992 đã từng hai lần vô địch liên tiếp nội dung Full Aqua Warriors Relay, lần lượt ở giải Aqua Warriors Vân Đồn tháng 9/2024 và Aqua Warriors Halong Bay hồi tháng 4 vừa qua. Tại giải Aqua Warriors Quảng Trị 2025, Lê Thị Trang cũng gây ấn tượng với cú hat-trick về nhì ở các nội dung mà cô tham dự.

Trước thềm giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup, kiện tướng bơi lội quốc gia Lê Thị Trang đã chia sẻ với Dân trí về những kinh nghiệm quý báu để có thể cạnh tranh danh hiệu ở giải đấu này.

Là VĐV đã tham dự rất nhiều giải đấu Aqua Warriors, theo bạn điểm khác biệt và mang đến sự thú vị của giải Aqua Warriors so với các giải marathon thông thường là gì?

- Aqua Warriors không chỉ thử thách sức bền mà còn là sự kết hợp hai kỹ năng: bơi và chạy. Nếu marathon chủ yếu tập trung vào sức bền đôi chân, thì Aqua Warriors đòi hỏi VĐV phải biết phân phối sức lực, điều chỉnh nhịp tim, nhịp thở để chuyển tiếp mượt mà từ dưới nước lên bờ.

Chính sự đa dạng này tạo cảm giác mới mẻ, thử thách toàn diện hơn cả thể lực lẫn ý chí. Đặc biệt phần thi bơi trên biển, trong một không gian thoáng đãng là trải nghiệm thú vị đem lại sự yêu thích cho các VĐV khi tham gia.

Là môn thể thao kết hợp giữa bơi và chạy, nhưng để đạt thành tích tốt nhất và có thể cạnh tranh huy chương, theo bạn VĐV nên tập trung ưu tiên phần thi bơi hay phần thi chạy?

- Tôi cho rằng điểm mấu chốt khi thi đấu Aqua Warriors là khả năng chuyển tiếp. Tuy nhiên, xét thực tế, phần bơi thường gây tiêu hao năng lượng và ảnh hưởng lớn đến nhịp tim ngay từ đầu.

Do đó, việc chuẩn bị kỹ năng bơi và khả năng duy trì nhịp thở ổn định sẽ giúp VĐV giữ được thể lực để chạy tốt hơn về sau. Nói cách khác, bơi cần ưu tiên rèn kỹ thuật - chạy cần ưu tiên rèn sức bền. Cả hai bổ trợ cho nhau chứ không nên tách biệt.

Phần thi bơi ở các giải Aqua Warriors đem lại sức hấp dẫn lớn với các VĐV (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tuy nhiên có ý kiến lại cho rằng tập trung rèn luyện kỹ năng bơi nhiều sẽ làm hạn chế đến khả năng chạy của VĐV, bạn nghĩ sao về quan điểm này?

- Thực tế, nhịp thở trong bơi khác chạy, nhưng nếu biết cách điều chỉnh, việc tập bơi không hề hạn chế mà còn bổ trợ thêm cho phần thi chạy. Bơi giúp tăng dung tích phổi, kiểm soát hơi thở tốt hơn, giảm chấn thương cơ - khớp do áp lực trọng lượng khi chạy.

Vấn đề không phải ở việc bơi nhiều, mà là ở cách phân bổ thời gian tập luyện hợp lý để cơ thể thích nghi với cả hai nhịp thở.

Rất nhiều VĐV khi bước vào giải đấu Aqua Warriors không đạt được phong độ tốt nhất dù họ đã trải qua thời gian tập luyện rất nhiều, theo chị đâu là nguyên nhân?

- Để bước vào một giải đấu quan trọng, các VĐV cần xem khâu chuẩn bị là yếu tố quyết định đến thành tích. Chuẩn bị không chỉ gói gọn trong tập luyện thể lực mà là một quá trình toàn diện:

Về thể chất: Các VĐV cần tuân thủ giáo án một cách nghiêm ngặt, đảm bảo khối lượng và cường độ tập luyện đúng kế hoạch. Cùng với đó, chế độ dinh dưỡng và giấc ngủ luôn được ưu tiên, bởi cơ thể chỉ có thể đạt phong độ cao nhất khi được nuôi dưỡng và hồi phục đầy đủ.

Về tinh thần: VĐV cần tập cho mình thói quen mô phỏng lại bối cảnh thi đấu, hình dung trước từng tình huống, cả thuận lợi lẫn khó khăn. Điều này giúp mọi người không bị bất ngờ và luôn giữ được sự bình tĩnh khi bước ra đường bơi.

Ngoài ra, các VĐV nên dành thời gian để thư giãn, lắng nghe bản thân, nhằm giữ cho tinh thần thoải mái và cân bằng.

Có thể nói, quá trình chuẩn bị trước giải đấu là sự kết hợp giữa khoa học và tâm lý, giữa kỷ luật và sự linh hoạt. Tuân thủ những điều này, mọi người sẽ luôn bước lên vạch xuất phát với sự tự tin cao nhất.

Theo kinh nghiệm của bạn, lợi ích của các VĐV khi tập luyện thể thao đối với công việc và cuộc sống là gì?

- Những năm tháng thi đấu chuyên nghiệp đã để lại cho tôi rất nhiều bài học quý giá, và tôi luôn thấy chúng có tính ứng dụng cao trong cuộc sống lẫn công việc ngày nay:

Kỷ luật: Một VĐV bơi chuyên nghiệp thường phải bơi hàng chục cây số mỗi ngày, bất kể nắng mưa, mệt mỏi hay chấn thương. Thói quen ấy rèn cho tôi sự kỷ luật tuyệt đối, làm gì cũng có kế hoạch và cam kết thực hiện đến cùng.

Bản lĩnh: Thi đấu luôn gắn liền với áp lực thành tích cao, sự kỳ vọng từ HLV, đồng đội. Việc từng trải qua những áp lực đó giúp tôi rèn cho mình bản lĩnh vững vàng. Trong công việc hiện tại, tôi bình tĩnh hơn trước thử thách, dám đương đầu và không dễ dàng bỏ cuộc.

Quản lý cảm xúc: Trước mỗi lượt xuất phát, cảm giác hồi hộp là điều không thể tránh khỏi. Nhưng thể thao đã dạy tôi cách kiểm soát sự lo lắng, biến nó thành năng lượng tích cực. Đây là kỹ năng tôi áp dụng hàng ngày: giữ tinh thần ổn định, suy nghĩ sáng suốt và đưa ra quyết định trong trạng thái cân bằng.

Tôi tin rằng, thể thao không chỉ là rèn luyện sức khỏe mà là động lực để mỗi người tiếp tục phát triển bản thân, giúp phát huy tốt nhất hiệu quả trong công việc và luôn có một tinh thần hứng khởi trong cuộc sống của mình.

Cảm ơn Lê Thị Trang về cuộc trao đổi thú vị?