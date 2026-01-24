AFC chính thức công bố án phạt với Lý Đức sau tấm thẻ đỏ

Trong trận bán kết giải U23 châu Á với U23 Trung Quốc, Lý Đức đã phải nhận thẻ đỏ sau khi có hành động không đẹp với tiền đạo Baihelamu. Theo quyết định kỷ luật của AFC, trung vệ sinh năm 2003 bị xác định vi phạm nghiêm trọng theo Điều 47 của Quy định Kỷ luật và Đạo đức AFC, khi có hành vi mang tính chất bạo lực.

Lý Đức nhận thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình).

Do đó, cơ quan quản lý bóng đá châu Á quyết định treo giò Lý Đức trong 3 trận đấu. Cầu thủ này đã ngồi ngoài trong trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc. Do trung vệ của CLB Công an Hà Nội đã hết tuổi tham dự đội U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2028 nên án treo giò này sẽ được áp dụng ở các trận đấu chính thức cấp độ cao hơn, bao gồm cả màu áo đội tuyển quốc gia.

Ngoài án treo giò, Lý Đức sẽ phải nộp phạt 1.000 USD (26,2 triệu đồng) thời hạn nộp phạt được ấn định trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm quyết định được thông báo.

Ở giải U23 châu Á, Lý Đức là chốt chặn đáng tin cậy của U23 Việt Nam nhưng chỉ một khoảnh khắc thiếu kiềm chế đã khiến anh và đội bóng phải trả giá.

Lý Đức bị treo giò 3 trận sau tấm thẻ đỏ này (Ảnh: AFC).

Nhiều quan điểm cho rằng tấm thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Trung Quốc sẽ là bài học lớn cho Lý Đức trong chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp. Không chỉ riêng Lý Đức, các cầu thủ Việt Nam cần phải giữ sự tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh.

Sau trận đấu với U23 Trung Quốc, Lý Đức đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ trên trang cá nhân. Cầu thủ này viết: “Lời xin lỗi không bao giờ đủ. Tôi xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ đội bóng”.

Trong trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, Lý Đức không ra sân. Dù vậy, toàn đội đã thi đấu quả cảm và giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc sau loạt sút luân lưu. Trước đó, hai đội hòa nhau 2-2 trong 120 phút thi đấu.