Lý Đức lên tiếng sau khi nhận thẻ đỏ ở trận gặp U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

“Lời xin lỗi không bao giờ đủ. Tôi xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ đội bóng”, trung vệ Lý Đức chia sẻ trên trang cá nhân sau khi U23 Việt Nam đã thất bại với tỷ số 0-3 trước U23 Trung Quốc ở trận bán kết giải U23 châu Á vào tối 20/1 tại Saudi Arabia.

Lý Đức nhận thẻ đỏ từ trọng tài Alexander George King (Ảnh chụp màn hình).

Ở trận đấu này, “Những chiến binh sao vàng” chỉ còn thi đấu với 10 người khi Lý Đức bị truất quyền thi đấu.

Tình huống diễn ra ở phút 73 (khi U23 Việt Nam bị dẫn 0-2), cầu thủ U23 Trung Quốc treo bóng từ bên cánh phải vào vòng cấm của U23 Việt Nam. Bóng đập vào vai cầu thủ Peng Xiao và bay vào lưới U23 Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó, trọng tài Alexander George King đã từ chối bàn thắng vì cho rằng một cầu thủ Trung Quốc đã rơi vào thế việt vị.

Tuy nhiên, trong thời khắc ấy, trọng tài người Australia bất ngờ rút thẻ đỏ với Lý Đức. Pha quay chậm cho thấy trung vệ sinh năm 2003 đã có tác động không phù hợp với đối phương trong lúc tranh chấp.

Việc thi đấu thiếu người khiến cho U23 Việt Nam càng thêm khó khăn. Tới cuối trận, U23 Trung Quốc còn tận dụng lợi thế này để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0.

Lý Đức xin lỗi người hâm mộ sau khi nhận thẻ đỏ (Ảnh: AFC).

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thông cảm với Lý Đức. Họ cho rằng trung vệ của CLB Công an Hà Nội sẽ rút ra nhiều bài học sau sai lầm trong trận đấu với U23 Trung Quốc.

Ở giải U23 châu Á, Lý Đức là chốt chặn đáng tin cậy của U23 Việt Nam nhưng chỉ một khoảnh khắc thiếu kiềm chế đã khiến anh và đội bóng phải trả giá.

Sau thất bại trước U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc vào lúc 22h ngày 23/1. Lý Đức sẽ không thể góp mặt trong trận đấu đó vì án treo giò.