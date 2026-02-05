U23 Việt Nam vẫn xếp trên U23 Trung Quốc, có lợi thế giành vé dự Olympic

Ở giải U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc đã gây ấn tượng khi lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết. Hành trình thăng hoa ấy khiến người hâm mộ ở đất nước tỷ dân hy vọng đội bóng nước này có thể giành vé tham dự Olympic 2028.

U23 Việt Nam duy trì thành tích ấn tượng qua nhiều giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn rất gian nan với U23 Trung Quốc. Theo tính toán của truyền thông nước này, ngay cả khi giành á quân giải U23 châu Á vừa qua, U23 Trung Quốc chỉ xếp thứ 14 ở bảng xếp hạng chung cuộc trong lịch sử giải U23 châu Á với 15 điểm.

Thành tích của U23 Trung Quốc ở giải đấu này còn kém xa so với U23 Việt Nam. Sau khi lọt vào bán kết giải đấu vừa qua, “Những chiến binh sao vàng” xếp thứ 9 chung cuộc khi có 32 điểm.

Đáng chú ý, giải U23 châu Á 2028 được xem như vòng loại Olympic 2028. Theo quy định, châu Á sẽ có 3,5 suất tham dự (3 suất trực tiếp, 1 suất tham dự vòng play-off). Do đó, việc xác định vị trí hạt giống có ý nghĩa quan trọng.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), việc phân nhóm hạt giống ở giải U23 châu Á sẽ dựa trên thành tích mỗi đội ở 3 kỳ giải đấu gần nhất theo 3 mức hệ số (100%, 50% và 25%). Ví dụ, vòng bảng giải U23 châu Á 2028 sẽ phân nhóm dựa trên tính toán thành tích với hệ số 100% cho giải năm 2026, 50% cho giải năm 2024 và 25% cho giải năm 2022.

Bảng xếp hạng thành tích của các đội ở giải U23 châu Á (Ảnh: Wiki).

Trong đó, U23 Việt Nam có thành tích khá ổn định như vào bán kết giải đấu năm 2026 và lọt vào tứ kết ở hai giải đấu năm 2024 và 2022 có thể lọt vào nhóm hạt giống cao với các đội bóng như Nhật Bản, Uzbekistan và Hàn Quốc.

Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc đã dừng bước ở vòng bảng trong hai giải đấu năm 2022 và 2024. Điều đó khiến họ không thể bù đắp khoảng trống dù giành ngôi á quân ở giải đấu năm 2026. Vì vậy, U23 Trung Quốc có thể chỉ nằm ở các nhóm hạt giống phía dưới.

Trang Baike Baidu phân tích về U23 Việt Nam: “Vị thế ổn định của U23 Việt Nam không phải do may mắn mà nhờ chương trình đào tạo trẻ chuyên sâu, kéo dài trong cả thập kỷ. Họ có nhiều cầu thủ tài năng từ lứa U10 đến U23. Việc duy trì thành tích cao ở giải đấu chứng minh tính bền vững của thành công và là kết quả tất yếu của phương pháp tiếp cận có hệ thống mà họ theo đuổi”.