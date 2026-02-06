Tình cảnh khắc nghiệt với nhiều cầu thủ U23 Việt Nam

Ngay sau khi trở về từ giải U23 châu Á, tiền vệ Thái Sơn đã ra sân ngay từ đầu trong trận ra mắt CLB Ninh Bình gặp CLB Công an Hà Nội. Dù vậy, sự cố đáng tiếc xảy ra ở hiệp 2 khi cầu thủ này đã dính chấn thương nặng và phải rời sân trên cáng.

Thái Sơn dính chấn thương nặng trong trận ra mắt CLB Ninh Bình (Ảnh: Minh Quân).

Theo chẩn đoán, Thái Sơn chấn thương dây chằng chéo trước gối phải và tổn thương sụn chêm. Vào sáng nay (6/2), cầu thủ sinh năm 2003 đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài khoảng 1 tiếng 15 phút.

Nhiều khả năng, Thái Sơn cần 9 tháng điều trị chấn thương để trở lại sân cỏ. Điều đó gần như đồng nghĩa với việc Thái Sơn sẽ không kịp góp mặt tại AFF Cup 2026.

Trước Thái Sơn, trung vệ Hiểu Minh cũng gặp vấn đề ở dây chằng chéo trước (ACL) ở trận bán kết giải U23 châu Á gặp U23 Trung Quốc. Dự kiến, cầu thủ này cũng phải rời xa sân cỏ trong khoảng 9 tháng.

Việc nghỉ thi đấu dài hạn ảnh hưởng khá lớn tới sự phát triển sự nghiệp của họ. Theo các chuyên gia, việc thi đấu liên tục và không có quãng nghỉ trong thời gian qua (từ tháng 11 tới nay) khiến nhiều cầu thủ U23 Việt Nam bị quá tải và rất dễ dính chấn thương.

Mới nhất là trường hợp của Đình Bắc. Ở trận đấu gặp CLB Ninh Bình tại V-League, tiền đạo sinh năm 2004 được thi đấu trong khoảng 20 phút. Tới trận gặp Tampines Rovers tại cúp C1 Đông Nam Á mới đây, Đình Bắc không thể ra sân vì chấn thương trong lúc khởi động. Chưa rõ tình trạng của Đình Bắc ra sao nhưng đó là tín hiệu báo động về sự quá tải của các cầu thủ U23.

Đình Bắc cũng dính chấn thương ở CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Minh Quân).

Một vài trường hợp như Văn Bình, Trung Kiên, Đức Anh, Phi Hoàng hay Viktor Lê đã được đá chính ở vòng 12 V-League vào tuần trước. Trong đó, chỉ có Trung Kiên gây ấn tượng khi giữ sạch lưới trong trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Đà Nẵng. Còn lại, những nhân tố khác thi đấu không nổi bật. Đi kèm với cơ hội ra sân, họ cũng đối diện với nguy cơ chấn thương vì quá tải.

Sau thành công ở giải U23 châu Á, nhiều cầu thủ như Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Anh Quân (PVF-CAND), Nhật Minh (Hải Phòng) đều được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Còn Công Phương và Văn Khang không được sử dụng ở CLB Thể Công Viettel. Họ cần tận dụng sức bật sau giải U23 châu Á để tạo dấu ấn tại CLB và có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Nhìn chung, đây là thời điểm khá nhạy cảm với nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam. Họ đang rất nôn nóng chứng minh tài năng để tranh suất đá chính ở CLB nhưng đối diện với nguy cơ chấn thương cận kề. Vì vậy, điều cần thiết với họ là cân bằng thể trạng và tinh thần khi chặng đường sự nghiệp vẫn còn rất dài.