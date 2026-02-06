Xác định 2 cặp bán kết cúp C1 Đông Nam Á

Tối qua (5/2), hai CLB đứng đầu bảng B là Nam Định và Johor Darul Ta'zim (Malaysia) đã chạm trán với nhau trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Trước trận đấu này, Nam Định đã có vé đi tiếp, còn Johor Darul Ta'zim chỉ cần hòa là hoàn thành mục tiêu.

CLB Nam Định giành quyền lọt vào bán kết cúp C1 Đông Nam Á (Ảnh: CLB Nam Định).

Trận đấu diễn ra khá cân bằng. Đội chủ nhà Nam Định đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Văn Vĩ ở phút 33. Tuy nhiên, tới phút 87, tiền đạo người Brazil, Bergson, đã san bằng tỷ số 1-1 cho Johor Darul Ta'zim. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả này, CLB Nam Định đã kết thúc với vị trí đầu bảng B khi có 13 điểm, còn Johor Darul Ta'zim xếp thứ hai với 11 điểm.

Ở vòng bán kết, CLB Nam Định sẽ đối đầu với đại diện khác của Malaysia là Selangor (nhì bảng A). Trận lượt đi của hai đội được tổ chức tại Malaysia vào ngày 6/5, còn cuộc tái đấu của họ diễn ra trên sân Thiên Trường vào ngày 13/5.

Selangor chính là CLB mạnh thứ hai của Malaysia ở thời điểm này sau Johor Darul Ta'zim. Ở vòng bảng, họ đã giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước đại diện của Việt Nam là CLB Công an Hà Nội.

Selangor là đối thủ của CLB Nam Định ở bán kết cúp C1 Đông Nam Á (Ảnh: Selangor).

Ở cặp đấu còn lại, Johor Darul Ta'zim sẽ đối đầu với đối thủ đầy duyên nợ là Buriram United. Ở mùa giải trước, Buriram United đã loại Johor Darul Ta'zim khỏi vòng 1/8 cúp C1 châu Á. Sang mùa này, họ tiếp tục đánh bại đại diện của Malaysia với tỷ số 2-1 ở vòng bảng.

Buriram United chính là đội bóng vô địch cúp C1 Đông Nam Á mùa giải trước sau khi đánh bại CLB Công an Hà Nội. Họ đang trên hành trình bảo vệ chức vô địch giải đấu này.

Ở cúp C1 Đông Nam Á, luật sân nhà sân khách không được áp dụng. Nếu hòa nhau sau hai lượt trận, các đội sẽ thi đấu hiệp phụ và sau đó là luân lưu.