Trọng tài Việt Nam giải thích việc Lý Đức không được xóa thẻ đỏ

Phút 75 của trận bán kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, Peng Xiao của U23 Trung Quốc đưa bóng vào lưới U23 Việt Nam. Ngay sau đó, trung vệ Phạm Lý Đức có hành vi đánh nguội một cầu thủ khác của đội bóng đến từ quốc gia tỷ dân.

Lý Đức nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Alexander George King (người Australia) hủy bàn thắng của U23 Trung Quốc, nhưng vẫn giữ nguyên thẻ đỏ dành cho Lý Đức.

Giải thích về quyết định của đồng nghiệp người Australia, một cựu trọng tài FIFA rất nổi tiếng của bóng đá Việt Nam nói: “Đầu tiên, bàn thắng của U23 Trung Quốc không được công nhận vì lỗi việt vị. Còn hành vi đánh nguội đối phương được tính là hành vi bạo lực, là lỗi đặc biệt nghiêm trọng, nên thẻ đỏ vẫn được giữ nguyên”.

“Hành vi đánh nguội không liên quan đến tình huống việt vị trước đó. Chính vì vậy, ngay cả khi trận đấu tạm dừng thì thẻ đỏ này vẫn không được xóa.

Lý Đức không được xóa thẻ, anh sẽ bị treo giò ở trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Tôi lấy ví dụ khác, thậm chí trong trường hợp trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu, nhưng vẫn có cầu thủ đánh nhau trên sân, thì những người đánh nhau, những cầu thủ đánh người khác, vẫn phải nhận thẻ đỏ”, vị cựu trọng tài FIFA này nói thêm.

Với thẻ đỏ vừa nhận trong trận bán kết, Lý Đức sẽ vắng mặt trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026, giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, vào lúc 22h tối 23/1. Ngoài ra, AFC quy định nếu cầu thủ nhận thẻ đỏ ở giải U23 châu Á, nhưng hết tuổi tham dự giải đấu này ở các kỳ kế tiếp, cầu thủ này sẽ bị “treo giò” bổ sung ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Do đó, Lý Đức sẽ bị treo giò ở trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ngày 31/3, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, nếu anh được triệu tập vào đội tuyển. Ngoài ra, Lý Đức cũng sẽ không được thi đấu trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 (gặp Brunei hoặc Timor Leste), nếu anh có tên trong danh sách dự giải đấu này.