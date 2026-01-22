Lý Đức có nguy cơ bị AFC tăng án phạt sau tấm thẻ đỏ

Trung vệ Lý Đức đã phải nhận thẻ trực tiếp vì có hành vi không đẹp trong lúc tranh chấp với Baihelamu trong trận bán kết giải U23 châu Á. Cầu thủ này chắc chắn không thể góp mặt trong trận đấu tranh hạng ba vì án treo giò.

Lý Đức nhận thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, theo tờ Sohu, AFC sẽ tăng án phạt với Lý Đức, bất chấp việc U23 Trung Quốc có gửi đơn khiếu nại hay không. Tờ báo của Trung Quốc bình luận: “Báo giới và truyền thông Trung Quốc đồng loạt lên án hành vi bạo lực của Lý Đức, đồng thời đề nghị U23 Trung Quốc gửi đơn khiếu nại lên AFC, với hy vọng cầu thủ này phải chịu án phạt nghiêm khắc.

Hiện vẫn chưa thể xác định liệu U23 Trung Quốc có nộp đơn khiếu nại hay không, nhưng trọng tài chính chắc chắn sẽ ghi chép chi tiết hành vi nhận thẻ đỏ của Lý Đức trong báo cáo sau trận.

Ngay cả khi phía Trung Quốc không tiến hành khiếu nại, AFC nhiều khả năng vẫn sẽ căn cứ vào các bằng chứng hiện có để đưa ra án phạt bổ sung đối với cầu thủ này. Dựa trên tiền lệ xử phạt ở các vụ việc tương tự, Phạm Lý Đức rất có thể sẽ phải đối mặt với án treo giò từ 6 trận trở lên.

Tờ Sohu khẳng định Lý Đức có nguy cơ bị treo giò từ 6 trận trở lên (Ảnh: AFC).

Việc AFC xử lý nghiêm khắc gần như là điều không thể tránh khỏi. Sự việc này rõ ràng đã giáng đòn mạnh vào U23 Việt Nam, đồng thời cũng là lời cảnh báo dành cho các đội bóng về việc phải giữ gìn thái độ thi đấu chuẩn mực và khả năng tự kiểm soát trên sân”.

Sau trận đấu, Lý Đức đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ trên trang cá nhân. Cầu thủ này viết: “Lời xin lỗi không bao giờ đủ. Tôi xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ đội bóng”.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thông cảm với Lý Đức. Họ cho rằng trung vệ của CLB Công an Hà Nội sẽ rút ra nhiều bài học sau sai lầm trong trận đấu với U23 Trung Quốc. Ở giải U23 châu Á, Lý Đức là chốt chặn đáng tin cậy của U23 Việt Nam nhưng chỉ một khoảnh khắc thiếu kiềm chế đã khiến anh và đội bóng phải trả giá.