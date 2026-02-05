FIFA “mở đường” cho Al Nassr chấm dứt hợp đồng với Ronaldo

Thế giới bóng đá đang xôn xao trước thông tin Ronaldo bắt đầu chiến dịch "đình công" tại Al Nassr khi chân sút sinh năm 1985 từ chối ra sân trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr trước Al Riyadh.

Tương lai của Ronaldo tại Al Nassr đang bất định (Ảnh: Getty).

Theo truyền thông Tây Ban Nha, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha cảm thấy bị xúc phạm trước cách hành xử của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), đơn vị sở hữu cả Al Nassr lẫn Al Hilal.

Ronaldo cho rằng có một sự thiên vị lộ liễu dành cho Al Hilal. Giọt nước tràn ly xuất hiện khi thị trường chuyển nhượng mùa đông đóng cửa, trong khi Al Hilal đưa về "bom tấn" Karim Benzema từ Al Ittihad, thì Al Nassr lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Sự thất vọng về tham vọng của CLB đã đẩy CR7 đến quyết định cực đoan là từ chối thi đấu.

Theo tờ La Razon, hành động của Ronaldo đang đẩy anh vào thế bất lợi về mặt pháp lý. Al Nassr hoàn toàn có quyền áp dụng các chế tài nghiêm khắc theo quy định của FIFA để xử lý ngôi sao của mình.

Cụ thể, theo Điều 17 trong Quy chế về Tình trạng và Chuyển nhượng cầu thủ của FIFA, bên thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu bồi thường. Với mức lương lên tới 200 triệu bảng/năm, khoản tiền bồi thường mà Ronaldo phải trả nếu thua kiện sẽ là một con số không tưởng.

Đáng chú ý, do Ronaldo đã trên 28 tuổi và đã thực hiện hợp đồng đủ 2 năm, anh không còn nằm trong "giai đoạn được bảo vệ". Điều này đồng nghĩa với việc Al Nassr có toàn quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính mà không gặp rào cản pháp lý nào từ phía cầu thủ.

Cristiano Ronaldo có thể đối mặt với những hệ quả nghiêm trọng theo quy định của FIFA nếu tiếp tục không thi đấu cho Al Nassr (Ảnh: Getty).

Hệ quả tồi tệ nhất mà Ronaldo phải đối mặt không chỉ là tiền bạc. FIFA quy định rằng bất kỳ cầu thủ nào đơn phương vi phạm hợp đồng đều có thể phải chịu án phạt thể thao nặng nề. Cụ thể, siêu sao người Bồ Đào Nha có thể bị cấm thi đấu tới 4 tháng ở mọi giải đấu chính thức.

Ở tuổi 41, một án phạt treo giò dài hạn như vậy có thể chính là dấu chấm hết cho sự nghiệp đỉnh cao của CR7. Nếu mâu thuẫn không được dàn xếp trước trận gặp Al Ittihad ở vòng đấu tới, tương lai của Ronaldo tại Saudi Arabia nói riêng và bóng đá chuyên nghiệp nói chung sẽ bước vào một khúc cua đầy tăm tối.