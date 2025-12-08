Ukraine tuyên bố "có thể nghe lén" các quan chức cấp cao Nga

Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine, ông Kirill Budanov (Ảnh: ABC News).

Những bình luận của người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi Bloomberg công bố những gì được mô tả là "bản ghi âm bị rò rỉ" về nội dung các cuộc điện đàm giữa Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và các quan chức cấp cao Nga gồm Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov và Đặc phái viên Kirill Dmitriev.

Trong nội dung các cuộc trò chuyện bị rò rỉ, Đặc phái viên Witkoff dường như đã gợi ý cách mà Moscow có thể trình bày một kế hoạch hòa bình nhằm gây được tiếng vang với Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, Đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev lại nêu các điều kiện không chính thức của Moscow để chấm dứt xung đột.

Bloomberg không đưa ra bất cứ manh mối nào về nguồn tin, bài báo không có tên tác giả hay địa điểm viết bài.

Trong một tuyên bố, Moscow nhấn mạnh vụ rò rỉ này nhằm mục đích cản trở các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ.

Một đoạn video do hãng tin RBK Ukraine đăng tải hôm 7/12 cho thấy khi được hỏi liệu tình báo Ukraine có thể nghe lén các quan chức Điện Kremlin hay không, ông Budanov trả lời là "có thể".

"Chúng tôi có thể. Chúng tôi nhận được tiền cho việc này", ông Budanov nói nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào để chứng minh cho tuyên bố.

Mặc dù văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky phủ nhận sự liên quan, nhưng phát biểu của Giám đốc HUR ám chỉ đến khả năng Kiev liên quan vụ rò rỉ trên.

Trong khi các bên vẫn liên tiếp cáo buộc nhằm vào nhau, một quan chức an ninh châu Âu đã nói với Wall Street Journal rằng, hàng chục quốc gia trên thế giới có công nghệ để nghe lén các cuộc trò chuyện của ông Ushakov, vì ông này dùng điện thoại di động để thảo luận.

Tuần trước, Guardian dẫn lời một cựu quan chức tình báo Mỹ cho biết "vụ rò rỉ có thể do Washington gây ra", có thể là từ một người nào đó phản đối chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Cựu lãnh đạo Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ (DNI) Richard Grenell và nhà báo Glenn Greenwald cũng công khai đưa ra khả năng nội bộ tình báo Mỹ làm việc này, dù đến nay chưa có bằng chứng.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump lại đưa ra quan điểm khác, nói rằng, có thể là một cơ quan tình báo nước ngoài đứng sau vụ việc. Vị quan chức này cho biết mục tiêu thực sự là Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov.