Tổng thống Trump nêu lý do hoãn họp với Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Tôi không muốn có một cuộc gặp vô ích. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Vì vậy, tôi sẽ xem mọi chuyện diễn biến ra sao. Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 21/10.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông dự kiến công bố “cập nhật về cách tiếp cận đối với cuộc xung đột Nga và Ukraine trong 2 ngày tới”. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ông Trump thường xuyên đưa ra khung thời gian tương tự cho các thông báo lớn rồi lại tiếp tục trì hoãn.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi một quan chức Nhà Trắng cho biết hiện “chưa có kế hoạch cụ thể nào” cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trong tương lai gần.

Trước đó, ông Trump tuyên bố cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Putin sẽ sớm diễn ra ở Budapest, Hungary sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga tiến hành thảo luận. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có một cuộc điện đàm được mô tả là “mang tính xây dựng”.

Dù vậy, việc cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin có diễn ra hay không vẫn chưa rõ ràng, trong bối cảnh Washington và Moscow duy trì các kênh liên lạc hạn chế về tiến trình hòa bình cho Ukraine, song bất đồng sâu sắc về điều kiện chấm dứt xung đột vẫn chưa được thu hẹp.

Điện Kremlin vẫn tỏ ra không sẵn sàng nhượng bộ. Moscow từ lâu đòi hỏi Ukraine đồng ý nhượng thêm lãnh thổ trước khi chấp nhận bất kỳ lệnh ngừng bắn nào.

Theo 2 quan chức Mỹ, Moscow đã gửi một bản thông tin riêng cho Mỹ cuối tuần trước, trong đó khẳng định lại các điều kiện lâu nay của Nga đối với một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Bản thông tin này khẳng định yêu cầu của Nga về quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine. Điều này về cơ bản đồng nghĩa với bác bỏ đề nghị của Tổng thống Mỹ rằng lệnh ngừng bắn nên bắt đầu bằng việc “giữ nguyên hiện trạng chiến tuyến hiện nay”.

Nga hiện kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk và khoảng 75% tỉnh Donetsk, 2 tỉnh hợp thành vùng Donbass.

Các lãnh đạo châu Âu hôm qua kêu gọi Washington kiên quyết yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, với tuyến giao tranh hiện nay làm cơ sở cho bất kỳ cuộc đàm phán tương lai nào.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã tới Washington để thảo luận với Tổng thống Trump. Ông Rutte được cho có kế hoạch trình bày với Tổng thống Mỹ quan điểm của châu Âu về lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine tiếp theo.

Các đồng minh châu Âu lo ngại ông Trump có thể gặp ông Putin lần nữa mà không thu được những nhượng bộ quan trọng từ phía Moscow.

Trong khi đó, các lãnh đạo châu Âu sẽ tiếp tục gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần này, trước hết tại một hội nghị thượng đỉnh EU rồi tại một cuộc họp của “liên minh các nước sẵn sàng” thảo luận về lực lượng bảo đảm an ninh hậu xung đột cho Ukraine. Nga nhiều lần bác bỏ ý tưởng về một lực lượng an ninh quốc tế như vậy.