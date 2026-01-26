Ukraine nói văn kiện đảm bảo an ninh từ Mỹ đã sẵn sàng 100%

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Một văn kiện nêu rõ các bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho Ukraine đã được hoàn tất, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ngày 25/1.

“Đối với chúng tôi, các bảo đảm an ninh trước hết là các bảo đảm từ Mỹ. Văn kiện đã hoàn tất 100%, và chúng tôi đang chờ các đối tác xác nhận thời gian và địa điểm ký kết”, ông Zelensky nói với các phóng viên.

Sau khi được ký, văn kiện này sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ và Quốc hội Ukraine để phê chuẩn, ông cho biết thêm.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine sẽ đóng vai trò là bảo đảm an ninh về kinh tế, đồng thời nói rằng Ukraine sẵn sàng gia nhập EU vào năm 2027.

Cuối tuần qua, Ukraine đã tiến hành đàm phán với Nga và Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Dù các cuộc đàm phán được mô tả là “mang tính xây dựng”, chúng chưa tạo ra đột phá lớn. Tuy nhiên, thông tin về việc văn kiện bảo đảm an ninh đã hoàn tất cho thấy một số tiến triển đã đạt được trong các cuộc thảo luận 3 bên.

Ông Zelensky cũng tái khẳng định rằng lập trường của Kiev về Donbas không thay đổi, nhấn mạnh rằng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được bảo đảm. Thừa nhận sự khác biệt sâu sắc giữa lập trường của Ukraine và Nga, ông nhắc lại rằng vấn đề lãnh thổ vẫn là trở ngại then chốt.

“Lập trường của chúng tôi về lãnh thổ, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, phải được tôn trọng”, ông Zelensky nói.

Cả Moscow và Kiev đều cho biết họ sẵn sàng tiếp tục đối thoại, và một quan chức Mỹ nói với báo chí ngay sau các cuộc đàm phán cuối tuần rằng các cuộc thảo luận tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Abu Dhabi.

Trong một diễn biến có liên quan, Politico dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ nói rằng, Điện Kremlin dường như đã đề xuất muốn Ukraine và Nga cùng chia sẻ lượng điện được sản xuất từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia mà Nga đang kiểm soát.

Chi tiết: Theo Politico, các quan chức Mỹ cho biết một phần quan trọng của các cuộc đàm phán trong tuần này tập trung vào vấn đề kinh tế và quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

"Chưa có thỏa thuận nào đã đạt được, nhưng đề xuất, được Moscow ủng hộ, là để Ukraine và Nga chia sẻ sản lượng điện từ nhà máy này, nhà máy lớn nhất châu Âu", nguồn tin nói.

Hiện chưa rõ việc chia sẻ này sẽ theo tỷ lệ 50–50 hay theo một cơ chế khác. “Mỗi bên đang bắt đầu hình dung họ có thể thu được gì từ hòa bình, như kế hoạch thịnh vượng cho Ukraine, hay một số cơ hội để Nga thực hiện các thỏa thuận kinh doanh với Mỹ", một quan chức thứ hai của phía Washington cho biết.

Trước đó, vào năm 2025, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Điện Kremlin "không coi việc chuyển giao quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cho Ukraine hay bất kỳ quốc gia nào khác là khả thi".

Căng thẳng xung quanh nhà máy này liên tục leo thang trong những năm qua khi cả Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau nhằm mục tiêu vào cơ sở này, gây ra mối đe dọa về an ninh hạt nhân.