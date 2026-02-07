Nga tập kích rung chuyển Ukraine, Ba Lan đóng cửa 2 sân bay

Hiện trường vụ tấn công của Nga vào một kho hàng ở Kiev ngày 7/2 (Ảnh: Kyiv Independent).

Theo báo cáo của Ukrenergo, đơn vị điều hành lưới điện nhà nước Ukraine, Nga đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn làm rung chuyển cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào rạng sáng 7/2, gây ra tình trạng mất điện khẩn cấp trên hầu hết khu vực.

"Nga đang thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào các cơ sở lưới điện của Ukraine", Ukrenergo cho biết, đồng thời xác nhận các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và công tác khôi phục lưới điện sẽ bắt đầu khi tình hình an ninh cho phép.

Các cuộc tấn công được ghi nhận trên khắp Ukraine, bao gồm cả ở miền Tây.

Vào rạng sáng nay, Không quân Ukraine báo cáo hoạt động của máy bay không người lái vào khoảng 5h30 giờ địa phương, phát hiện máy bay không người lái ở tỉnh Lviv gần thị trấn Khodoriv.

Suspilne dẫn thông tin từ các phóng viên địa phương cho biết, những tiếng nổ được nghe thấy ngay sau đó ở Burshtyn, tỉnh Ivano-Frankivsk.

Thống đốc tỉnh Lviv, Maksym Kozytskyi, cảnh báo về một "mối đe dọa mới" đối với khu vực, nói rằng tên lửa đã được phát hiện gần tỉnh Ternopil lân cận.

Không quân Ukraine cũng báo cáo tên lửa đang hướng về các tỉnh Lviv và Ivano-Frankivsk.

Theo nhà cung cấp năng lượng DTEK, tình trạng mất điện khẩn cấp đã diễn ra ở các tỉnh Kiev, Odesa và Dnipropetrovsk sau cuộc tấn công của Nga.

Chính quyền Ba Lan hôm nay thông báo, 2 sân bay ở phía Đông Nam Ba Lan đã tạm ngừng hoạt động để ứng phó với các cuộc tấn công của Nga vào nước láng giềng Ukraine.

"Liên quan đến nhu cầu đảm bảo khả năng hoạt động tự do của hàng không quân sự, các sân bay ở Rzeszow và Lublin đã tạm thời ngừng hoạt động bay", Cơ quan Dịch vụ Hàng không Ba Lan đăng tải trên mạng xã hội X.

Cả 2 thành phố đều nằm gần biên giới với Ukraine, trong đó Rzeszow là trung tâm chính của NATO trong hoạt động cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Bộ Chỉ huy Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan tuyên bố, do các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine sáng nay, máy bay quân sự đã bắt đầu hoạt động trong không phận Ba Lan.

"Những hành động này mang tính chất phòng ngừa nhằm mục đích đảm bảo an ninh và bảo vệ không phận, đặc biệt là ở các khu vực giáp ranh với các vùng bị đe dọa", quân đội Ba Lan cho biết.

Trong một thông báo gửi đến các phi công, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết cả 2 sân bay đều không thể tiếp cận được do hoạt động quân sự liên quan đến việc đảm bảo an ninh quốc gia.

Tháng trước, 2 sân bay Rzeszow và Lublin cũng tạm ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian, nhưng khi đó chính quyền cho biết các hoạt động hàng không quân sự là thường lệ và không có mối đe dọa nào đối với không phận Ba Lan.

Tính đến ngày 4/2, Nga đã tập kích 257 lần vào cơ sở năng lượng của Ukraine trong mùa đông năm nay. Do các đợt hỏa lực này, Kiev sẽ chỉ có điện từ 4-6 giờ mỗi ngày trong ít nhất một tháng nữa, chuyên gia năng lượng Stanislav Ihnatiev dự đoán với Telehraf.

Trong khi đó, Ukraine đang trải qua một trong những mùa đông lạnh giá nhất trong thập niên qua khi các khối khí lạnh đã quét qua đất nước suốt 2 tháng liên tiếp.

Ngày 3/2, Nga tiến hành đợt tấn công quy mô lớn mới nhất vào các cơ sở năng lượng tại 8 tỉnh của Ukraine. Theo tình báo Ukraine, Nga đã sử dụng số tên lửa và UAV trị giá tới 325 triệu USD và gây ra hậu quả nặng nề kéo dài cho đối thủ.

Các chuyên gia nhận định, cuộc khủng hoảng năng lượng của Ukraine rất khó để phục hồi nhanh chóng vào thời điểm này.

Hệ thống điện Ukraine hiện đối mặt với tình trạng thiếu hụt điện “cực kỳ nghiêm trọng”, theo lời ông Ihnatiev. Thiếu hụt này không thể bù đắp nhanh bằng nhập khẩu hay dự trữ, bởi vấn đề mang tính hệ thống và ảnh hưởng trên toàn quốc chứ không chỉ từng khu vực riêng lẻ.