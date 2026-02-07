Một binh sĩ Ukraine đi giữa đống đổ nát sau vụ tập kích của Nga vào Kiev (Ảnh minh họa: Skynews/Shutterstock).

Ukraine chuẩn bị tấn công ồ ạt vào lãnh thổ Nga?

Kênh Military Summary cho biết, các kênh truyền thông ủng hộ Kiev đưa tin về những hậu quả đầu tiên của việc ngừng hoạt động hệ thống Starlink đối với quân đội Nga (RFAF).

Diễn biến mới này được cho là đã tạm thời làm dịu tình hình cho quân đội Ukraine (AFU). Đến nay, chỉ có thông tin liên quan đến một vài khu vực trên mặt trận. Cụ thể, hoạt động tấn công của Nga được ghi nhận giảm mạnh ở Zaporizhia và Konstantinovka. Mức độ chính xác sẽ được làm rõ trong những ngày tới.

Đồng thời, một lực lượng lớn của quân đội Ukraine (AFU) đang tập trung gần Belgorod. Một số chuyên gia cho rằng, việc mất kết nối Starlink có thể thúc đẩy Ukraine phát động một cuộc "phiêu lưu mới", tấn công ồ ạt vào lãnh thổ Nga.

Nghi vấn này không phải vô căn cứ khi mà các nguồn tin ủng hộ Moscow báo cáo rằng Lữ đoàn 83, Lữ đoàn 125 và Tiểu đoàn Azov số 3 của AFU đã chiếm lĩnh vị trí ở Kharkov và đang lên kế hoạch cho một cuộc xâm nhập khác vào lãnh thổ Nga. Cho đến nay, đây chỉ là tin đồn, nhưng một hành động như vậy có thể xảy ra nhằm cản trở cuộc đột kích được cho là của quân đội Nga ở Sumy.

Ukraine được cho là có kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Nga ở Belgorod nhằm ngăn chặn lực lượng Moscow đột phá ở Sumy (Ảnh: Military Summary).

Ngoài ra, quân đội Nga dường như tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc tập kích đường không quy mô lớn mới, có khả năng diễn ra trong vòng 48 giờ tới.

Trước đó, vào sáng 6/2, Moscow đã phát động một đợt đánh phá quy mô lớn vào Kropyvnytskyi, sử dụng UAV và tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Nga và Ukraine liên tục "ăn miếng trả miếng" ở khu vực biên giới Belgorod - Kharkov (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tiến hành 3 chiến dịch tấn công trong năm 2025

Lực lượng Kiev đã phát động 3 chiến dịch tấn công trong năm 2025, bao gồm một chiến dịch ở khu vực Dobropillia thuộc tỉnh Donetsk và 2 chiến dịch bên trong các tỉnh Kursk và Belgorod của Nga, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Syrsky nói ngày 6/2, theo RBC Ukraine.

Ông Syrsky cho biết các chiến dịch này đã làm gián đoạn kế hoạch của Nga nhằm chiếm toàn bộ tỉnh Donetsk và thiết lập cái gọi là "vùng đệm an ninh" ở khu vực biên giới.

Tướng Syrsky xác nhận quân đội Ukraine là bên phát động tấn công trong khoảng 1/4 các cuộc giao tranh dọc theo một số đoạn nhất định của tiền tuyến.

Tiền tuyến hiện trải dài khoảng 1.200km, trong khi sự tiến bộ của UAV đã mở rộng chiều sâu của vùng tác chiến lên 15-20km, ông Syrsky cho biết. Các cuộc tập kích bằng UAV chiếm khoảng 60% tổng thiệt hại do hỏa lực dọc theo tiền tuyến, ông nói thêm.

Theo Tổng Tư lệnh, số lượng binh sĩ Nga đóng quân trên lãnh thổ Ukraine hầu như không thay đổi trong 6 tháng qua, tổng cộng khoảng 711.000-712.000 người, bao gồm cả lực lượng dự bị. Đồng thời, Moscow đang mất trung bình từ 1.000 đến 1.100 quân nhân mỗi ngày.

Ông Syrsky khảng định RFAF không đạt được bất kỳ thắng lợi đáng kể nào trong tháng Giêng.

Giai đoạn then chốt bao vây nhóm AFU ở Borovsk đã bắt đầu

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang đe dọa một tuyến phòng thủ trọng yếu của Ukraine, bảo vệ hành lang tiếp tế trên bộ cuối cùng đến nhóm Borovsk AFU.

Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 20 RFAF đã đạt được tiến triển trong giao tranh tại khu vực Aleksandrovka - Koroviy Yar. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng, bảo vệ con đường duy nhất nối nhóm Borovsk AFU với hậu phương.

Lính xung kích Nga đã bắt đầu chiếm các khu định cư, đồng thời tiến hành những cuộc tấn công hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này. Hệ thống phòng thủ của Kiev trong khu vực này khá dày đặc, do Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 115 và Lữ đoàn Bộ binh 114 trấn giữ, dưới sự hỗ trợ bởi Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 3.

Bước tiến của RFAF bị cản trở không chỉ bởi mạng lưới công sự rộng lớn mà còn bởi thực tế là AFU đóng quân trên vùng đất cao, và địa hình phần lớn là khu vực trống trải.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều đó, hệ thống phòng thủ Ukraine đang sụp đổ dưới sự tấn công dữ dội của bộ binh Nga. Lực lượng Moscow đã kiểm soát được vùng ngoại ô Korovy Yar và Aleksandrovka, và bao vây Korovy Yar từ phía đông bắc, chiếm giữ vị trí trong các khu rừng.

Do đó, tuyến đường huyết mạch chạy qua làng Rubtsy có thể sớm bị cắt đứt hoàn toàn đối với các phương tiện của Ukraine. Tuy nhiên, AFU vẫn còn một phương án khác: một con đê dọc theo tuyến đường sắt ngay sát bờ hồ Oskol.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Borovsk ngày 6/2. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Sau khi vượt qua phòng tuyến Aleksandrovka - Korovy Yar và chiếm được Rubtsy, quân đội Nga đã hoàn toàn phong tỏa hành lang tiếp tế trên bộ cho nhóm BorovskAFU, cắt đứt họ khỏi lực lượng chính.

Lính xung kích Nga đang được hỗ trợ bởi các đơn vị bạn đóng ở phía bắc. Họ đột kích từ khu vực Redkodub và Glushchenkovo ​​về phía làng Peski-Radkovskiye. Logic của Bộ chỉ huy Tập đoàn quân 20 RFAF rất rõ ràng. Nếu đối phương đã tập trung toàn bộ nỗ lực vào việc bảo vệ "nút cổ chai" ở Rubtsy, thì một mối đe dọa bổ sung ở khu vực lân cận không thể được đáp trả bằng cùng một lực lượng đáng kể.

Quân đội Nga cũng tiếp tục đe dọa ngôi làng trọng yếu trong khu vực, cụ thể là khu định cư kiểu đô thị Borova. Đó là nơi tập trung tất cả các nguồn cung cấp, sau đó được phân phối khắp khu vực phòng thủ phía đông hồ chứa Oskol. Do đó, lực lượng Kiev bị kìm chân và không thể cơ động.

Điều này cho thấy rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Rubtsy và làng Peski-Radkovskiye cuối cùng sẽ sụp đổ.

Nga giành quyền kiểm soát Popovka ở Sumy

Theo hướng Slobozhanske, RFAF tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực Sumy. Sau khi giải tỏa 2 làng Grabivske và Vysoky cũng như một thời gian tạm ngừng hoạt động ngắn sau đó, Popovka đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, kênh Rybar cho hay.

Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 34 RFAF, sau khi phá vỡ sự kháng cự của các Lữ đoàn số 119 và 122 AFU, đã hoàn toàn chiếm được thị trấn.

Cũng có những báo cáo trái chiều về các cuộc đột kích của Nga hướng tới Pokrovka, việc xóa sổ một vòng vây nhỏ phía nam Grabivske, cũng như cuộc tấn công hướng tới Ryasne. Tất nhiên, hiện tại không có thông tin nào về các cuộc đột phá quy mô lớn hoặc một cuộc tấn công vào Krasnopolye.

Bộ chỉ huy Kiev, ngay ở thời điểm mất Grabivske, đã điều thêm quân tiếp viện và có khả năng sẽ tập trung vào việc giữ các khu định cư lớn nằm cách xa biên giới. Đồng thời, các hoạt động của các nhóm nhỏ vẫn rất có khả năng xảy ra dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc.

Điều này được củng cố đặc biệt bởi hoạt động mạnh mẽ của UAV tấn công và trinh sát của AFU tại khu vực Krasnoyarsk lân cận thuộc vùng Belgorod, qua đó gián tiếp xác nhận khả năng Bộ chỉ huy Kiev có thể phát động một chiến dịch phiêu lưu quân sự mới, xâm nhập vào lãnh thổ Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 6/2. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, hiện thực hóa ý đồ thiết lập "vùng đệm an ninh" dọc biên giới (Ảnh: Rybar).

Nga mở đường tiến đến Sloviansk

Trong 3 ngày liên tiếp, các báo cáo từ hướng Sloviansk cho thấy hoạt động tích cực ở một số khu vực. Trong khi trước đó quân đội Nga đạt được thành công cục bộ dọc theo tuyến Zakotnoye - Reznikovka, thì nay các báo cáo về sự tiến công ở sườn phía nam đã được xác nhận, kênh Rybar cho biết.

Hình ảnh về các cuộc tập kích vào những tòa nhà ở làng Privolye đã xuất hiện trên các nguồn tin của đối phương. Ngôi làng này chính thức được Moscow tuyên bố chiếm giữ vào ngày 17/1, nhưng cho đến nay, chưa có đoạn phim xác minh khách quan nào được cả 2 phía công khai.

Với các cuộc đụng độ đang diễn ra ở Minkovka lân cận, tại thời điểm này, chỉ có thể tự tin nói rằng Privolye đã chuyển sang "vùng xám". Những thành công của RFAF đã làm dấy lên sự lạc quan thận trọng. Như Rybar đề cập trước đó, có một khu vực đáng kể ở đây được RFAF tuyên bố là đã chiếm giữ, nhưng thực tế lại không được kiểm soát.

Một ví dụ điển hình là Novomarkovo, chỉ mới chính thức giải tỏa vào đầu tháng 2 bởi Lữ đoàn Sever-V thuộc Quân đoàn Tình nguyện RFAF sau nhiều tháng giao tranh, mặc dù đã được tuyên bố "dọn sạch" vào tháng 3/2025.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Sloviansk ngày 6/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Như đã đề cập trước đó, một số động thái tích cực được thể hiện rõ ràng trong khu vực. Kết quả của những nỗ lực nhằm giảm thiểu tình trạng báo cáo sai sự thật của các đơn vị Moscow cũng rất đáng chú ý. Rõ ràng đã có sự cải thiện đáng kể về chất lượng chỉ huy và kiểm soát trong khu vực trách nhiệm của Phương diện quân phía Nam RFAF.

Chỉ một năm trước, hướng Seversk (Siversk) là một ví dụ điển hình cho hậu quả đối với quân đội Nga do các báo cáo sai sự thật: những tuyên bố về việc chiếm được Belogorovka và Verkhnekamenskoye đã dẫn đến các cuộc tấn công đẫm máu, khiến RFAF tổn thất nặng nề.

Hiện nay, Ukraine cũng phải đối mặt với những vấn đề tương tự, bao gồm cả các báo cáo sai sự thật, mà theo họ, đã dẫn đến việc mất Seversk.

Giới phân tích phương Tây tin rằng quân đội Nga đã thực sự phát động một cuộc tấn công vào Sloviansk, kênh Military Chronicles nhận định.

Hoạt động xung quanh Liman (Lyman) và số lượng các cuộc tấn công ngày càng tăng từ phía đông và đông bắc cho thấy RFAF đang dần tiến tới việc cô lập khu vực chiến sự và phát động một chiến dịch tổng tấn công, mục tiêu chính là làm tê liệt hoàn toàn hệ thống hậu cần của đối phương trong khu vực.

Mặc dù chưa thể gọi đây là sự lặp lại của "vụ thảm sát Bakhmut", nhưng về mặt chiến thuật và tác chiến, nó rất giống nhau.

Nga phát động tổng tấn công vào Sloviansk, quyết tâm đánh sập vành đai pháo đài cuối cùng của Ukraine ở Donbass (Video: Telegram).

Theo kênh Rybar, trên cánh đông Zaporizhia, RFAF tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát gần Huliaipole. Staroukrainka đã được giải tỏa hôm 5/2, tiếp theo là trận chiến giành Zheleznodorozhne. Hình ảnh về các cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine vào các tòa nhà ở ngoại ô phía bắc ngôi làng này cũng mới xuất hiện.

Việc giành được Zheleznodorozhne sẽ cho phép lực lượng Moscow tiếp cận tuyến đường sắt và chiếm giữ nó để ngăn chặn các nhóm nhỏ của đối phương xâm nhập Huliaipole, nơi Bộ chỉ huy Kiev tiếp tục định kỳ cử các nhóm xung kích nhỏ gồm 2 đến 3 người để thể chứng minh hiện diện của mình.

Tình hình tương tự đang diễn ra ở khu vực phía bắc. Quân đội Ukraine tiếp tục cố gắng xâm nhập qua tiền tuyến dọc sông Gaichur và đang hoạt động tích cực ở đó, nhưng chưa đạt được kết quả đáng kể.

Theo Phương diện quân Vostok RFAF, Ukraine đang chịu tổn thất về nhân lực và trang thiết bị, bao gồm cả các cuộc tấn công cơ giới hiện nay rất hiếm hoi. Ngoài ra, một số cuộc tấn công khác của AFU đã được ghi nhận ở khu vực phía bắc - từ hướng Kolomiytsev và Tikhyi - nhưng chưa có thông tin chi tiết nào được công bố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 6/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Sai lầm của Ukraine khiến Konstantinovka lâm nguy

Lực lượng Moscow đang phát động một cuộc tấn công ở ngoại ô Konstantinovka, nhằm mục đích tiến vào khu vực phía tây nam thành phố, trang phân tích ANNA News xác nhận.

Vài ngày trước, quân đội Nga đã giải tỏa Stepanovka. Đây là một trong những cứ điểm phòng thủ chính của lực lượng Kiev gần Konstantinovka, thông qua đó duy trì được mạng lưới một số cứ điểm quan trọng ở phía tây nam thành phố.

Việc kiểm soát khu định cư nói trên khẳng định luận điểm rằng Ukraine đã đánh giá thấp lực lượng và trang thiết bị của quân đội Nga ở khu vực này, dẫn đến việc lực lượng Kiev phải rút quân.

Lực lượng Moscow đã chiếm được Stepanovka như một cứ điểm vững chắc để tiến về Dolgaya Balka và tiếp tục tiến vào Ilyinovka. Điều này sẽ cho phép tập trung vào việc đột phá vào các quận phía tây Konstantinovka, nơi đang bị không quân Nga tích cực ném bom.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 6/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, đột phá rất nhanh theo những mũi tên đỏ. Tình hình ngày càng nghiêm trọng đối với Kiev (Ảnh: ANNA News).

Theo kênh Ayden, Konstantinovka giờ đây là "vùng chết" đối với AFU. Mọi thứ tiến vào rìa phía tây thành phố đều bị UAV tập kích gần như ngay lập tức. Việc thất thủ trên vùng đất cao và công sự ở vòng xuyến đã định đoạt số phận của thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 6/2. Moscow kiểm soát vùng màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được, đồng thời đang tiếp tục tấn công theo mũi tên vàng (Ảnh: Ayden).

Mỹ bán phụ tùng trị giá 185 triệu USD cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/2 đã phê duyệt thương vụ “Bán vũ khí cho nước ngoài” tiềm năng trị giá 185 triệu USD cho Ukraine để cung cấp phụ tùng và thiết bị liên quan nhằm hỗ trợ các phương tiện và hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp, Kyiv Independent đưa tin.

Theo thông báo, gói hàng bao gồm phụ tùng loại IX và hỗ trợ hậu cần nhằm giúp Ukraine duy trì tỷ lệ hoạt động cao cho các thiết bị do Mỹ cung cấp.

“Thương vụ được đề xuất này sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một quốc gia đối tác là lực lượng thúc đẩy ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu”, tuyên bố viết.

Các quan chức Mỹ cho biết phụ tùng sẽ cải thiện hiệu quả chiến trường bằng cách cho phép rút ngắn chu kỳ sửa chữa và bền bỉ hơn, đồng thời nhấn mạnh rằng thương vụ này mang tính chất phòng thủ.

Bộ này cũng cho biết thêm rằng giao dịch “sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực”.

Việc phê duyệt diễn ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự bổ sung từ Mỹ, sau cuộc gặp mà Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả là "tích cực" với Tổng thống Donald Trump bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos tháng trước.