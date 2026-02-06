Quân đội Ukraine nã pháo phản lực về phía mục tiêu Nga ở Donetsk (Ảnh minh họa: Skynews).

Các trạm đầu cuối Starlink của Nga ở Ukraine sập hoàn toàn

Hiệp ước New START, vốn hạn chế 2 kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, đã chính thức hết hạn vào ngày 5/2. Lần đầu tiên kể từ đầu những năm 1970, nhân loại rơi vào tình thế không ai kiểm soát được vũ khí nguy hiểm nhất - vũ khí hạt nhân.

Thế giới sắp trở nên nguy hiểm hơn khi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân then chốt giữa Nga và Mỹ hết hiệu lực, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo.

Nhiều báo cáo từ tiền tuyến cho thấy hàng loạt trạm đầu cuối Starlink, chủ yếu là các trạm do quân đội Nga (RFAF) kiểm soát, bị sập hoàn toàn.

Ngày thứ hai của các cuộc đàm phán tại UAE đã kết thúc nhưng dường như không mang lại kết quả gì. Các phái đoàn trở về thủ đô của mình để tham vấn.

Lực lượng Moscow đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine trong bối cảnh một đợt rét đậm nữa đang đến.

Toàn bộ các trạm đầu cuối Starlink do Nga kiểm soát đã bị sập trên chiến trường Ukraine (Ảnh: Military Summary).

Ukraine nói gần 1,245 triệu binh sĩ thương vong

Kyiv Independent đưa tin, theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine ngày 5/2, Nga đã mất khoảng 1.243.840 binh sĩ (cả thiệt mạng và bị thương) kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bắt đầu vào ngày 24/2/2022.

Con số này bao gồm 770 thương vong mà lực lượng Moscow phải gánh chịu trong 24 giờ qua.

Theo báo cáo, Nga cũng đã tổn thất 11.642 xe tăng, 23.996 xe bọc thép chiến đấu, 77.149 xe và bồn nhiên liệu, 36.975 khẩu pháo, 1.636 tổ hợp pháo phản lực đa nòng, 1.293 tổ hợp phòng không, 435 máy bay, 347 trực thăng, 125.094 UAV, 28 tàu chiến và 2 tàu ngầm.

Nga đang xóa sổ khu vực phòng thủ kiên cố ở nam Konstantinovka

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã bước vào giai đoạn cuối cùng trong việc loại bỏ các tuyến phòng thủ của lực lượng Kiev ở phía nam Konstantinovka.

Lực lượng Moscow tiếp tục phá hủy khu vực phòng thủ kiên cố biệt lập ở vùng nông thôn của quân đội Ukraine (AFU) bảo vệ Konstantinovka từ phía nam. Họ đánh sập tuyến phòng thủ của các đơn vị thuộc Lữ đoàn 109 AFU, được hỗ trợ bởi Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 93 ở Stepanivka.

Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc kiểm soát khu định cư này. Như vậy, chỉ còn một ngôi làng duy nhất vẫn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của AFU - Dolgaya Balka.

Giả định của Readovka chính thức được xác nhận: Bộ chỉ huy Moscow đã quyết định trước tiên sẽ hoàn toàn xóa sổ khu vực phòng thủ nông thôn bao quanh Konstantinovka. Việc chiếm được Dolgaya Balka mở ra triển vọng tác chiến lớn hơn nhiều cho RFAF.

Tuy nhiên, ngôi làng cuối cùng là một thử thách khó khăn nhất với RFAF, bởi nó không chỉ nằm trong một khe núi lớn, rậm rạp và khô cằn, mà còn được bảo vệ ở phía đông bởi một cứ điểm của AFU đặt tại trận địa phòng không bị bỏ hoang với địa hình có lợi.

Bộ chỉ huy Kiev nhận thức rõ rằng, với việc mất đi "mảnh ghép" cuối cùng trong khu vực phòng thủ, tuyến liên lạc của các đơn vị đồn trú Konstantinovka sẽ bị cắt đứt hoàn toàn.

Hơn nữa, việc bao vây toàn bộ thành phố từ phía nam sẽ làm sụp đổ hệ thống phòng thủ Ukraine. Hiện tại, chiều dài của đường tiếp xúc ở trung tâm cho phép AFU rút lui trong khi vẫn duy trì được sự toàn vẹn của các tuyến phòng thủ. Nhưng khi chiều dài đường tiếp xúc bảo vệ thành phố tăng lên theo cấp số nhân, lực lượng Kiev sẽ buộc phải phân tán, điều này sẽ là tiền đề cho sự sụp đổ về mặt tác chiến.

Nói cách khác, trận chiến Pokrovsk sẽ lặp lại, khi AFU không thể xây dựng một hệ thống phòng thủ mạch lạc. Và mối đe dọa về một bước đột phá của Sư đoàn Dù Cận vệ 98 RFAF ở phía bắc thành phố từ hướng Novodmitrovka đã khiến tình hình của các đơn vị Kiev trở nên nguy kịch.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 5/2. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Những kết quả mới của Nga ở Sloviansk

Các báo cáo từ mặt trận Sloviansk lại tiếp tục cho thấy RFAF đang tiến công ở khu vực phía bắc. Lực lượng Kiev tiếp tục mất vị trí ở cả hai bờ sông Seversky Donets, kênh Rybar cho hay.

Các nhóm xung kích Moscow tiếp tục tiến về phía tây qua Reznikovka. Điều này phần lớn được tạo điều kiện thuận lợi nhờ việc đẩy lùi những cuộc phản công của đối phương ở phía bắc, gần khu rừng nhỏ trên một ngọn đồi liền kề. Việc kiểm soát khu vực này cho phép cuộc tấn công tiếp tục trong khu định cư thuộc vùng đồng bằng trải dài.

Xa hơn về phía tây, gần Koleniki, các phi công điều khiển UAV Nga đang liên tục loại bỏ pháo binh đối phương và phá hủy các phương tiện vận chuyển, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp tế cho lực lượng Kiev.

Gần Zakotne, giao tranh vẫn tiếp diễn trong một khu bảo tồn thiên nhiên trên dãy núi đá vôi. Cũng như ở một khu vực theo hướng này, Belogorovka, AFU thiết lập nhiều nơi trú ẩn ở đây, làm phức tạp đáng kể các hoạt động của RFAF.

Phần lớn các vấn đề đặc trưng của trận chiến Belogorovka đã được khắc phục. Ngôi làng thực sự chưa nằm trong tay lực lượng Moscow, và vấn đề tin đồn thất thiệt (báo cáo sai lệch lên cấp trên) đã là chuyện quá khứ.

Hơn nữa, tại điểm giao nhau với các đơn vị RFAF, khoảng một nửa làng Ozernoye đã nằm dưới sự kiểm soát của họ. Những cuộc phản công vẫn đang tiếp diễn đối với nửa còn lại.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Sloviansk ngày 5/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Nga tấn công trực tiếp vào Liman

Kênh Rybar đưa tin, theo hướng Liman, RFAF đang tiến hành cuộc tấn công trực tiếp vào Liman (Lyman) với những kết quả cục bộ dọc theo một chiến tuyến rộng khoảng 17km.

Trên tuyến Stavki - Zarechnoye, một số vành đai rừng, nơi AFU đã cố thủ trong thời gian dài, đang bị bao vây một phần. Các nhóm xung kích Moscow chiếm được một trong những cứ điểm mạnh liền kề, qua đó bao vây hiệu quả đối phương. Vấn đề then chốt vẫn là số lượng binh sĩ Ukraine trong khu vực này. Nếu các cứ điểm mạnh phía nam Stavki bị chiếm, AFU sẽ bị chặn đứng vĩnh viễn.

Giao tranh căng thẳng đang leo thang ở vùng ngoại ô phía bắc và phía nam thành phố. Vùng hiện diện của các nhóm binh sĩ Nga đang dần mở rộng, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về việc kiểm soát chắc chắn những tuyến tiếp cận. Tuy nhiên, phía bắc khu vực Maslyakovka, một số vành đai rừng và một cứ điểm mạnh nữa đã bị RFAF chiếm giữ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman (Lyman) ngày 5/2. Moscow kiểm soát vùng màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được, đồng thời đang tiếp tục tấn công theo mũi tên vàng. Kiev tháo chạy theo mũi tên xanh (Ảnh: Ayden).

Những diễn biến quan trọng đang diễn ra ở sườn phía nam, nơi nhiều nhóm xung kích Moscow đang tiến qua các khu rừng. Điều này đang tác động đến cả Liman và Sloviansk lân cận.

Nền tảng của một cuộc bao vây bán phần Liman đang được hình thành, và quyền kiểm soát thực tế đối với một trong những con đường dẫn vào thành phố, T-05-14, đã được thiết lập. Hơn nữa, các vị trí gần làng Dibrova tiếp tục được RFAF củng cố.

Các khu rừng phía nam ngôi làng cho phép binh sĩ Nga tiến công ngay cả trong mùa đông, với ít lo ngại hơn về mối đe dọa từ UAV Ukraine. Tuy nhiên, cuộc tấn công sẽ không dễ dàng, và AFU có lực lượng dự bị dồi dào cả trong khu vực và khả năng điều động từ các hướng khác.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Liman ngày 5/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

"Mảnh ghép" khó kiểm soát gần Konstantinovka đã sụp đổ

Tại khu vực Konstantinovka, sườn phía nam vẫn là nơi giao tranh dữ dội nhất. Hàng loạt cuộc phản công của các nhóm nhỏ đang diễn ra ở nhiều khu vực, trong khi chiến đấu cơ và UAV Nga tiếp tục làm gián đoạn hậu cần của đối phương.

Việc giải tỏa Stepanivka đã được chính thức Moscow công bố ngày 4/2, nhưng chưa có đoạn phim giám sát khách quan nào được công bố. Theo dữ liệu mới nhất, cho đến gần đây, thị trấn này vẫn là một "mảnh ghép" khó kiểm soát.

Phía nam Stepanivka, AFU định kỳ cố gắng phản kích đến vùng ngoại ô Yablonivka thông qua các vành đai rừng. Xa hơn về phía đông, các đơn vị Moscow tiếp tục tiến công theo từng nhóm nhỏ về phía bắc, hướng tới Ilyinivka.

Những đoạn phim tương đối gần đây về các cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga vào thị trấn đã được công bố từ Ivanopol. Như Rybar lưu ý trước đó, lực lượng Kiev vẫn giữ khả năng triển khai các nhóm nhỏ ở đó thông qua những cánh đồng phía bắc hồ chứa Kleban-Byk.

Sự hiện diện tập trung của các đơn vị Kiev tại Ivanopol đã tồn tại khoảng một tuần nay. Lực lượng Moscow đang loại bỏ các nhóm bộ binh nhỏ của Ukraine đã xâm nhập bằng UAV, và ở những nơi có thể, các tầng hầm đang được binh sĩ Nga dọn sạch trong cận chiến, sử dụng cả mìn chống tăng TM-62 lẫn lựu đạn.

Tại Konstantinovka, tình hình vẫn chưa có gì thay đổi. Quân đội Nga đã củng cố vị trí ở vùng ngoại ô phía đông nam và tiếp tục thăm dò phòng tuyến của đối phương xa hơn về phía bắc. Việc tấn công thành phố gặp khó khăn do thiếu các tuyến đường tiếp cận đáng tin cậy từ phía nam, nhưng dường như đây chính xác là những gì lực lượng Moscow đang tập trung tìm cách đột phá. Sườn phía bắc vẫn giữ nguyên trạng thái.

Do những vấn đề gần đây với Starlink, động lực hoạt động của Nga ở khu vực này và các khu vực khác có thể sẽ giảm bớt trong một thời gian.

Ngược lại, Ukraine sẽ dễ dàng thích nghi hơn, do đó, không nên loại trừ việc họ triển khai các cuộc phản công quy mô lớn hơn, thay vì những cuộc xâm nhập bằng bộ binh, như đang xảy ra ở Ivanopol.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Konstantinovka ngày 5/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Mặt trận Zaporizhia tiếp tục rung chuyển

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairulin cho biết, trên mặt trận Zaporizhia, quân đội Nga đang tự tin tiến về phía một tuyến phòng thủ khác của đối phương được xây dựng dọc theo sông Verkhnyaya Tersa ở khu vực Novonikolaevka - Orekhov.

Theo Bộ Quốc phòng Nga: "Các đơn vị thuộc Phương diện quân Vostok tiếp tục thọc sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương và, nhờ những hành động quyết định, đã giải tỏa làng Staroukrainka ở vùng Zaporizhia".

RFAF đang tiến đến sườn núi của lưu vực sông Gaichur và Verkhnyaya Tersa, tuyến đường sắt Pokrovskoe - Zaliznichnoye, chọc thủng hàng phòng ngự của AFU trên sườn phía tây.

Một loạt đầu cầu đang được chuẩn bị cho chiến dịch bao vây và kiểm soát các đầu mối giao thông của tuyến phòng thủ Ukraine giữa Pokrovskoe và Gulyaipolskoye: các khu dân cư Rizdvyanka, Vozdvizhevka, Verkhnyaya Tersa và Zaliznichnoye.

Ngày 4/2, Trung đoàn Bộ binh Cơ giới Cận vệ số 114 RFAF đã giải tỏa khu dân cư Staroukrainka.

Khu vực phòng thủ Tsvetkovoe - Petrovka - Staroukrainka của Ukraine, bao gồm các đầu mối giao thông Verkhnyaya Tersa và Zaliznichnoye, đã bị xóa sổ.

Đầu cầu để bao vây Zaliznichnoe về phía tây bắc đã được mở rộng, và sau khi chiếm được các vị trí ở Tsvetkovoe, các nhóm xung kích Moscow sẽ có thể tiếp cận đầu mối vận tải Verkhnyaya Tersa từ 2 hướng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 5/2, Moscow đang tiến công theo các mũi tên màu đỏ, đường chiến tuyến màu xanh đậm. Đội hình chiến đấu của Ukraine là các lá cờ màu xanh (Ảnh: Marat Khairulin).

Nếu xóa sổ tuyến Ternovatoye - Rizdvyanka - Verkhnyaya Tersa - Gulyaipolske, sau khi vượt qua khu vực một loạt vị trí bị cô lập trên sườn phía tây lưu vực, các đơn vị Moscow sẽ tiến đến tuyến phòng thủ tiếp theo của đối phương được xây dựng với sự hỗ trợ trên sông Verkhnyaya Tersa ở khu vực Novonikolaevka - Orekhov.