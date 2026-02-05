Nga bắn hỏa lực giá 325 triệu USD, lưới điện Ukraine tê liệt chưa từng có

Hiện trường một vụ tập kích (Ảnh: Kyiv Post).

Nga đã chi 324,8 triệu USD cho cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV vào đêm và sáng 3/2, Cục Tình báo Chính thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR) ước tính.

Theo cơ quan trên, Nga đã triển khai 562 vũ khí tấn công trên không, bao gồm tên lửa đạn đạo Iskander và RM-48U, tên lửa siêu vượt âm Zircon và Onyx, tên lửa hành trình Kh-101, Iskander-K và Kh-32. Đồng thời, UAV tấn công Geran, Harpia và UAV mồi bẫy Gerbera cũng được phóng đi.

Tổng chi phí cho các vũ khí sử dụng, theo HUR, là 324,8 triệu USD, nhiều hơn 190 triệu USD so với vụ tập kích lớn vào ngày 20/1. Khi đó, Moscow ước tính đã chi hơn 131 triệu USD cho cuộc tấn công. Ukraine, theo Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, đã chi khoảng 80 triệu euro để đẩy lùi cuộc tấn công đó, chỉ tính riêng cho các tên lửa phòng không.

Cùng lúc, tình báo Ukraine nhấn mạnh rằng họ đã chặn được phần lớn hỏa lực của Nga. Theo đó, phòng không Ukraine đã hạ 450 mục tiêu trên không, chiếm tỷ lệ 79,2%.

Tuy nhiên, giới chức Ukraine cho biết cuộc tập kích của Nga vào hạ tầng năng lượng đã gây ra “một trong những thiệt hại nặng nề nhất từng thấy” kể từ khi chiến sự nổ ra.

Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal tối 3/2 thông báo rằng các cơ sở phát điện và lưới truyền tải và phân phối tại nhiều tỉnh đã bị hư hại.

Theo ông Shmyhal, tình hình “rất phức tạp”, các công ty năng lượng đang thực hiện cắt điện khẩn cấp và triển khai thêm máy phát tại những khu vực trọng yếu.

“Hãy nói thẳng: việc khắc phục sẽ mất rất nhiều thời gian. Bộ Năng lượng, Bộ Phát triển, chính quyền thành phố, các doanh nghiệp đô thị và tư nhân đang cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết về thiết bị và chuyên gia”, ông Shmyhal nói.

Maxim Timchenko, Giám đốc điều hành DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, viết trên X rằng sau cuộc tấn công, hệ thống năng lượng Ukraine rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn bao giờ hết khi các nhà máy điện chịu “thiệt hại thuộc loại nặng nề nhất từng thấy”.

Lực lượng Nga đã tập kích các nhà máy nhiệt điện do DTEK vận hành, đánh dấu cuộc tập kích quy mô lớn thứ 9 vào các cơ sở nhiệt điện của công ty này kể từ tháng 10/2025.

Trong đêm 3/2, Nga phóng 71 tên lửa và 450 UAV vào Ukraine. Các nhà máy nhiệt điện và các nhà máy nhiệt điện kết hợp chủ yếu phục vụ sưởi ấm đã bị tấn công. Tám tỉnh chịu ảnh hưởng do vụ tấn công này. Nga được cho đã sử dụng số lượng tên lửa đạn đạo kỷ lục trong đòn tấn công này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năng lượng mà Moscow đã cam kết thông qua Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “giữ lời,” và rằng “thỏa thuận ngừng bắn” được cho là có hiệu lực từ 25/1 đến 1/2.

Ukraine đã cung cấp thông tin chi tiết về tất cả các vụ tập kích của Nga trong thời gian “ngừng bắn” cho Mỹ.

Vòng đàm phán 3 bên thứ hai tại Abu Dhabi, UAE giữa Nga, Ukraine và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến đã bắt đầu ngày 4/2, chỉ một ngày sau khi Nga tiến hành đòn tập kích lớn nhất mùa đông này vào Ukraine.