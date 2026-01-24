Hé lộ kết quả sơ bộ vòng đàm phán 3 bên đầu tiên về Ukraine

Đại diện các phái đoàn Nga, Mỹ, Ukraine đến Abu Dhabi đàm phán (Ảnh: AFP).

Hãng tin TASS dẫn nguồn tin thân cận cho hay, vấn đề lãnh thổ vẫn là chủ đề phức tạp nhất trong cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine ngày 23/1. Ngoài ra, việc rút lực lượng Ukraine khỏi Donbass vẫn là ưu tiên của Nga.

“Vấn đề này vẫn là phức tạp nhất. Việc quân đội Ukraine rút khỏi Donbass là điều quan trọng và nhiều tham số an ninh khác nhau đang được xem xét liên quan đến vấn đề này”, nguồn tin nói.

Đây là vòng đàm phán 3 bên đầu tiên giữa Mỹ, Nga và Ukraine nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua. Cuộc thảo luận hôm qua tập trung vào các vùng đệm và các cơ chế kiểm soát.

Phái đoàn Nga do người đứng đầu Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga Igor Kostyukov dẫn đầu. Đoàn đàm phán Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu.

Các cuộc tham vấn đã kết thúc, và các bên sẽ thông báo cho chính phủ của mình về những kết quả sơ bộ. Đồng thời, các bên đồng ý tiếp tục đối thoại vào ngày 24/1.

Trước vòng đàm phán, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vấn đề thảo luận chính sẽ là lãnh thổ.

Trong khi đó, Điện Kremlin nhấn mạnh, lực lượng Ukraine phải rút khỏi khu vực Donbass ở miền Đông, gọi đây là “điều kiện quan trọng với Nga”.