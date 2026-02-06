Binh sĩ Ukraine dễ thở hơn sau khi Kiev "tắt nguồn" Starlink của Nga

Binh sĩ Ukraine lắp đặt Starlink (Ảnh: EP).

Nga đang trong tình huống bất lợi sau khi Starlink bị ngắt, theo các binh sĩ Ukraine thuộc các lữ đoàn 118, 65 và 128 trên mặt trận Zaporizhia.

Cuối tháng 1, Ukraine cho biết Nga tăng cường sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink trên các UAV tấn công như BM-35. Sau đó, Ukraine tuyên bố đã hợp tác với nhà sản xuất SpaceX (Mỹ) bắt đầu triển khai một loạt biện pháp kỹ thuật để cắt quyền truy cập của Nga vào hệ thống liên lạc vệ tinh này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov thông báo rằng một “danh sách trắng” các thiết bị Starlink sẽ được lập tại Ukraine. Chỉ những thiết bị được cấp phép và nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine mới được hoạt động trên lãnh thổ nước này.

Theo các binh sĩ Ukraine, trên thực địa, phía Nga đang gặp áp lực dù "họ đã được cảnh báo về việc tất cả các thiết bị Starlink đen và xám sẽ bị vô hiệu hóa".

Có vấn đề rõ ràng với liên lạc của Nga, theo Dmitry Pelykh, chỉ huy đơn vị thông tin của lữ đoàn 118. “Theo thông tin từ các nguồn và lữ đoàn khác, cường độ hoạt động quân sự của Nga thậm chí đã giảm xuống. Trong khu vực của chúng tôi, việc sử dụng UAV FPV thấp hơn bình thường”, ông nói thêm.

Tuy Nga vẫn còn các phương tiện liên lạc khác, điều này vẫn ảnh hưởng đến khả năng phối hợp giữa các đơn vị giao tranh trên tiền tuyến vẫn chưa dừng lại.

“Đối với chúng tôi, đây là một lợi thế lớn khi các UAV chiến đấu trước đây bay sâu vào lãnh thổ Ukraine thông qua Starlink giờ bị hạn chế. Những thay đổi này sẽ có tác động tích cực", ông Pelykh nhấn mạnh.

Một đại diện của lữ đoàn 118 giải thích rằng trước đây Nga đã sử dụng Starlink khá hiệu quả để chỉ huy chiến trận, điều phối đơn vị và hậu cần. Hiện nay, một số thiết bị chỉ hoạt động sau khi được xác minh qua “danh sách trắng”, quá trình này diễn ra mỗi ngày một lần.

Serhii Skibchik, chỉ huy thông tin của lữ đoàn 65, cho biết người Nga đã gắn Starlink lên các UAV “Shahed” và “Molniya”. Việc chặn các thiết bị này tạo cho Ukraine một “cửa sổ cơ hội” để đối phó an toàn hơn với các mối đe dọa. Ông thừa nhận, binh sĩ Ukraine cảm thấy "dễ thở hơn" trước diễn biến này.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng đây chỉ là “sự giảm áp lực mang tính tình thế”, sau đó Nga có thể tìm cách bù đắp cho việc mất đi hệ thống Starlink.

Phát ngôn viên của lữ đoàn 128, Oleksandr Kurbatov, cho biết các quy tắc xác thực thiết bị mới đã gây ra gián đoạn liên lạc tạm thời trong đơn vị của ông, một phần do nhập sai số và mã xác thực. Tuy nhiên, các vấn đề nhỏ đã được khắc phục nhanh chóng nên phần lớn thiết bị vẫn hoạt động bình thường.

Nga chưa bình luận về những tuyên bố gần đây của Ukraine liên quan tới Starlink.

Trước đó, SpaceX tuyên bố không bán thiết bị này cho Nga trong khi Ukraine nhiều lần cho rằng Nga mua Starlink thông qua một nước thứ 3. Khi đó, Moscow bác bỏ thông tin này.

Nếu tuyên bố của Ukraine về việc ngắt mạng Starlink là sự thật, hiện chưa rõ nó sẽ có tác động thực tế ra sao vì không có thông tin về số lượng thiết bị mà Moscow có thể đang sử dụng. Ngoài ra, không rõ mức độ phụ thuộc của Nga vào Starlink ở mức nào.