Đạn "phân thân" của Nga đe dọa dàn sát thủ không chiến Ukraine

Loại đạn này có tên Mnogotochie (Ellipsis), được sản xuất với nhiều cỡ nòng phổ biến đang được quân đội Nga sử dụng. Theo Rostec, viên đạn mới sử dụng đầu đạn phân tách. Với khả năng "phân thân", loại đạn này có khả năng tách thành 3 mảnh giữa không trung, qua đó tăng hơn gấp đôi xác suất trúng mục tiêu trên không ở cự ly lên tới 300m.

Đạn "phân thân" của Nga đe dọa bầy đàn sát thủ không chiến Ukraine (Video: RT).

“Đạn Mnogotochie được phát triển để đáp ứng thực tế của hoạt động tác chiến hiện đại, nơi các UAV cỡ nhỏ đã trở thành một trong những mối đe dọa chính đối với binh sĩ. Kinh nghiệm cho thấy vũ khí bộ binh là phương tiện phòng thủ hiệu quả trước UAV", ông Bekhan Ozdoev, Giám đốc công nghiệp của tập đoàn nhà nước Rostec, cho biết.

Đoạn video do Rostec công bố cho thấy một quân nhân Nga thử nghiệm loại đạn mới tại thao trường. Người lính này đã bắn hạ một UAV cỡ nhỏ ở cự ly tới 70m ngay phát đầu tiên.

Loại đạn này không cần chỉnh sửa súng tiêu chuẩn, có thể bắn cùng phụ kiện gắn ở đầu nòng, và dường như có thể trộn lẫn với đạn thường khi sử dụng.

Rostec cho biết loại đạn mới đã được thử nghiệm thực chiến trong xung đột tại Ukraine, chứng minh hiệu quả cao. Dù công ty không giải thích chi tiết cơ chế hoạt động, nhiều khả năng viên đạn sử dụng vỏ kiểu sabot, tách khỏi đầu đạn chính giữa không trung.

Sabot là lớp vỏ phụ, tạm thời bao quanh đầu đạn chính để truyền lực bắn hiệu quả và giữ ổn định trong nòng súng. Khi rời nòng hoặc trong không trung, lớp vỏ phụ tách ra, còn đầu đạn chính tiếp tục bay tới mục tiêu.

Trong vài năm qua của xung đột tại Ukraine, nhiều loại UAV, từ UAV 4 cánh thả đạn con, UAV FPV tự sát với nhiều biến thể khác nhau, cho tới UAV nông nghiệp 8 cánh cỡ lớn được cải hoán để mang đạn cối và bom trên không, đã chi phối chiến trường.

Cả hai bên đều tích cực sử dụng súng săn để trang bị cho bộ binh năng lực chống UAV, đồng thời thử nghiệm đạn chùm cho các súng trường tấn công tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, các thử nghiệm này cho kết quả trái chiều khi một số loại đạn gây hư hại quá mức cho vũ khí, trong khi số khác lại nguy hiểm cho binh sĩ cùng đơn vị do phần sabot tách ra ở vận tốc rất cao.