Việt Nam phản ứng về phát ngôn thiếu chuẩn mực từ lãnh đạo huyện ở Hàn Quốc

Chủ tịch huyện Jindo, tỉnh Jeollanam Kim Hee-soo (Ảnh: Chosun).

Trước phát ngôn của Chủ tịch huyện Jindo, tỉnh Jeollanam Kim Hee-soo đề cập đến việc “nhập khẩu phụ nữ trẻ Việt Nam”, coi đây là cách để giải quyết bài toán suy giảm dân số, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã có công văn bày tỏ ý kiến gửi Văn phòng Chủ tịch tỉnh Jeollanam và Văn phòng Chủ tịch huyện Jindo.

Trong công văn, Đại sứ quán Việt Nam nhấn mạnh hơn 30 năm qua, Chính phủ và nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc đã cùng xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và bình đẳng giữa hai quốc gia, hai dân tộc; mối quan hệ này đã phát triển lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện với nhiều thành tựu to lớn, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc có nhiều đóng góp quan trọng cho nước sở tại. Những thành quả chung này là thực tế không thể phủ nhận, dù ở bất kỳ cương vị hay hoàn cảnh nào.

Đại sứ quán cũng khẳng định việc tôn trọng phẩm giá và danh dự của con người, đặc biệt là phụ nữ, là giá trị chung của cả hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc. Chính phủ và nhân dân Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao các nỗ lực của Chính phủ và xã hội Hàn Quốc trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền và phẩm giá của phụ nữ nói chung, cũng như phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc nói riêng.

Đại sứ quán Việt Nam đánh giá tỉnh Jeollanam có truyền thống lâu đời về lòng bao dung, sự tôn trọng và tinh thần cởi mở; cộng đồng người Việt Nam tại Jeollanam luôn coi địa phương là nơi đáng tin cậy để xây dựng cuộc sống và tương lai. Trong quá trình đó, việc tôn trọng và đề cao phẩm giá, danh dự của phụ nữ cần tiếp tục được đặt lên hàng đầu.

Từ những cơ sở trên, Đại sứ quán Việt Nam cho rằng những ngôn từ xúc phạm, phát ngôn thiếu chuẩn mực hoặc cách dùng từ không phù hợp từ bất kỳ cá nhân nào, như việc sử dụng cụm từ “nhập khẩu phụ nữ Việt Nam” của một quan chức cấp huyện tại Jeollanam, cần được nhìn nhận nghiêm túc, đúng bản chất và được khắc phục trên tinh thần cầu thị.

Đại sứ quán bày tỏ tin tưởng rằng việc thẳng thắn nhận lỗi và có hành động sửa chữa cụ thể sẽ góp phần củng cố lòng tin, thúc đẩy ứng xử tích cực trong xã hội và tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã có công văn gửi Chủ tịch huyện Jindo với các đề nghị nhằm đảm bảo các phát ngôn công vụ và trao đổi chính sách trong tương lai phản ánh nhận thức về nhân quyền và đa văn hóa.

Theo Chosun, ông Kim Hee-soo, người đứng đầu huyện Jindo, đã chính thức đưa ra lời xin lỗi về phát ngôn này. Ông Kim giải thích: “Tôi không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hay cá nhân cụ thể nào; tôi chỉ dùng từ ngữ không phù hợp”.

Trong lời xin lỗi, ông Kim nói: “Trong khi thảo luận về sự cần thiết phải tăng dòng chảy vào của phụ nữ nước ngoài độc thân để bảo đảm tính bền vững của nông thôn, tôi đã dùng không phù hợp từ "nhập khẩu". Tôi không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào”.