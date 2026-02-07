Mỹ chốt thời điểm muốn Nga - Ukraine chấm dứt cuộc xung đột 4 năm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Mỹ đã đề nghị đăng cai các cuộc đàm phán giữa Nga - Ukraine tại Florida vào tuần tới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 7/2.

Những nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã được đẩy mạnh trong những tuần gần đây, nhưng Moscow và Kiev vẫn bất đồng về vấn đề then chốt là lãnh thổ.

Nga, nước đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ của nước láng giềng, đang thúc đẩy mong muốn giành hoàn toàn vùng Donetsk như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào, và đã cảnh báo sẽ giành lấy khu vực này bằng vũ lực nếu đàm phán thất bại. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ.

“Mỹ lần đầu tiên đề xuất rằng hai phái đoàn đàm phán, Ukraine và Nga, gặp nhau tại Mỹ, có lẽ ở Miami, trong khoảng một tuần tới”, ông Zelensky nói với các phóng viên trong bình luận được công bố vào đầu ngày 7/2.

“Họ nói rằng họ muốn hoàn tất mọi việc trước tháng 6 và có lẽ sẽ gia tăng áp lực lên cả 2 bên để đạt được mục tiêu đó”, ông nói thêm.

Kể từ tháng 1, Mỹ đã làm trung gian cho hai vòng đàm phán giữa hai bên tại Abu Dhabi, đạt được một cuộc trao đổi tù binh lớn nhưng không tạo được đột phá về vấn đề lãnh thổ.

Ông Zelensky nói thêm rằng các yếu tố chính trị nội bộ của Mỹ, bao gồm các cuộc bầu cử sắp tới và hoạt động của Quốc hội, cũng có thể ảnh hưởng đến lập trường của Washington.

Ông Zelensky nhiều lần bày tỏ thất vọng rằng Ukraine đang bị yêu cầu nhượng bộ nhiều hơn Nga một cách không cân xứng.

Ukraine đã đề xuất “đóng băng” xung đột dọc theo chiến tuyến hiện tại. Nga bác bỏ điều này, và Washington thay vào đó thúc đẩy phương án để Kiev biến phần lãnh thổ Donetsk mà Ukraine đang kiểm soát thành một “khu kinh tế tự do” nơi không bên nào có sự kiểm soát quân sự.

“Ngay cả khi chúng ta tiến tới việc tạo ra một khu kinh tế tự do, chúng ta vẫn sẽ cần những quy tắc công bằng và đáng tin cậy", ông Zelensky nói. Hai bên cũng chưa đạt được “nhận thức chung” về vấn đề kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát, ông Zelensky cho biết.

Ukraine sẽ không chấp nhận việc Nga và Mỹ đạt các thỏa thuận về Ukraine sau lưng Kiev, ông Zelensky nhấn mạnh.

Trong khi đàm phán đang diễn ra, Nga vẫn tiến hành các đợt không kích vào Ukraine, khi thời tiết trở nên lạnh giá.

Ngày 7/2, Ukraine buộc phải yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ Ba Lan sau khi Nga tấn công các nhà máy điện Burshtynska và Dobrotvirska ở miền Tây Ukraine, gây mất điện trên diện rộng, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmygal cho biết.

“Do thiệt hại từ phía đối phương, tình trạng cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng tại hầu hết các khu vực”, công ty vận hành lưới điện Ukrenergo cho biết ngày 7/2.

Các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine cũng buộc phải “giảm công suất phát điện”, Bộ này cho biết.

Nga ngày 6/2 cáo buộc Ukraine đứng sau vụ mưu sát làm một tướng tình báo quân sự cấp cao của Nga bị thương tại Moscow. Kiev chưa bình luận về cáo buộc này.