Vũ khí thay đổi cuộc chơi của Ukraine "im hơi lặng tiếng" khó hiểu

Tên lửa Flamingo (Ảnh: Fire Point).

Theo Euromaidan Press, tên lửa hành trình phóng từ mặt đất Fire Point FP-5 Flamingo từng được xem là vũ khí mà Ukraine cần để mở rộng chiến dịch tập kích tầm xa, vươn sâu hơn vào lãnh thổ Nga, đồng thời gây thiệt hại lớn hơn cho các mục tiêu trọng yếu như nhà máy lọc dầu.

Tuy nhiên, những gì mà Flamingo thể hiện trong thời gian qua khiến giới quan sát lo ngại đây đúng là một vũ khí do Ukraine tự phát triển, nhưng khó làm thay đổi cuộc chơi mà chỉ có "mục đích quảng bá".

Dựa trên các bằng chứng hiện có, Euromaidan Press mới chỉ ghi nhận 4 đợt tấn công bằng Flamingo, với tối đa khoảng 9 tên lửa, gây thiệt hại cho 2 mục tiêu. Ngoài ra, đã 2 tháng trôi qua kể từ lần cuối lực lượng Ukraine sử dụng Flamingo trong tác chiến thực tế, không có bằng chứng nào cho thấy Kiev tiếp tục sử dụng loại hỏa lực này.

Ngày càng rõ ràng rằng nhà sản xuất Fire Point chưa thực hiện được cam kết mà họ đưa ra từ năm ngoái là sản xuất hàng trăm quả Flamingo mỗi tháng. Điều này có thể gây hệ quả nghiêm trọng đối với chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine, chiến dịch mà Kiev hy vọng sẽ gây đủ thiệt hại kinh tế cho Nga để thúc đẩy Moscow tiến tới ngừng bắn hoặc hòa bình bền vững.

Flamingo từng là một niềm hy vọng lớn của Ukraine khi Fire Point lần đầu giới thiệu tên lửa mới này hồi năm ngoái. Flamingo được quảng cáo có tầm bắn 3.000km, dẫn đường quán tính kết hợp vệ tinh, mang đầu đạn 1.000kg.

Nếu đúng, điều này sẽ đưa tên lửa mới vào một phân khúc hoàn toàn khác về tầm bắn và trọng lượng so với các vũ khí tấn công tầm xa khác của Ukraine, vốn bao gồm tên lửa hành trình trong nước và nhập khẩu, tên lửa đạn đạo, UAV tấn công tầm xa, và thậm chí một số UAV tầm xa có khả năng thả bom rồi quay về căn cứ.

Phần lớn đạn dược tấn công tầm xa của Ukraine có tầm bắn không quá 1.000km và ngay cả khi đạt tới mức đó, thường chỉ mang đầu đạn nhỏ, nặng vài trăm kg. Đầu đạn nhỏ gây thiệt hại hạn chế hơn, khiến việc sửa chữa các cơ sở bị tấn công trở nên dễ dàng hơn.

Là vũ khí được quảng bá là tốt nhất trong tất cả, theo Fire Point, Flamingo đơn giản và rẻ, có thể chỉ khoảng 500.000 USD mỗi quả. Nhờ sử dụng nhiều linh kiện thương mại sẵn có, Flamingo sẽ có thể sản xuất hàng loạt trong thời gian ngắn, Fire Point khẳng định vào năm ngoái.

Sau đó, Đan Mạch đã đồng ý tài trợ một cơ sở sản xuất nhiên liệu tên lửa trên lãnh thổ nước này nhằm tạo điều kiện mở rộng sản xuất Flamingo. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng gia nhập hội đồng cố vấn của Fire Point.

Tuy nhiên, sau đó, Flamingo gần như im hơi lặng tiếng. Không có bằng chứng nào cho thấy Fire Point tăng tốc sản xuất và triển khai. Nếu lực lượng Ukraine thực sự đã bắn Flamingo với số lượng đáng kể trong những tháng gần đây, thì các tên lửa này dường như không để lại mảnh vỡ.

Nhà quan sát Thorkill, người theo dõi chặt chẽ mạng xã hội để tìm bằng chứng về việc sử dụng Flamingo, xác nhận chỉ có 4 đợt tấn công, và không có đợt nào kể từ tháng 11.

Trước đó, từng có những ý kiến hoài nghi về khả năng thực tế của Flamingo. Hình ảnh về quả tên lửa nặng 7 tấn này cho thấy đầu đạn thực chất là hai quả bom ghép lại: Một cặp bom rơi tự do được xếp nối tiếp nhau. Các bằng chứng cho thấy đó là bom FAB-500 M62, một trong những loại bom rơi tự do không điều khiển phổ biến nhất thời Liên Xô. Ngoài ra, các bộ phận khác của tên lửa cũng tương đối đơn giản, tận dụng nhiều linh kiện và vũ khí cũ để chế tạo.

Câu hỏi đặt ra là liệu quả tên lửa này có tính năng gì để né tránh được phòng không của Nga, khi nó không có đặc điểm nổi trội, ngoài khả năng tấn công tầm xa. Khả năng cơ động, né tránh phòng không của tên lửa cũng chưa rõ ràng. Trong khi đó, Nga sở hữu loạt hệ thống phòng không uy lực, có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách hàng trăm km.