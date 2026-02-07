Ukraine ra quyết định khẩn khi không quân chật vật chặn "mưa hỏa lực" Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Kyiv Independent).

Thông báo được đưa ra sau khi ông Zelensky mô tả hệ thống phòng không ở một số khu vực là “không đạt yêu cầu”. Ngày 20/1, ông cũng nói rằng cách tổ chức của Không quân “cần phải khác đi” sau các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Từ đó, ông đã quyết định không quân Ukraine cần có sự thay đổi nhân sự một cách nhanh chóng để thích nghi với tình hình.

Theo ông Zelensky, các thay đổi sẽ nhắm vào những đơn vị chịu trách nhiệm đánh chặn UAV của Nga, đặc biệt là UAV Shahed.

Ông nhấn mạnh rằng bộ phận này của hệ thống phòng không phải hoạt động “mạnh mẽ hơn nhiều và ngăn chặn những vấn đề đang tồn tại hiện nay”.

Ông Zelensky nói rằng ở một số khu vực, tuyến phòng thủ được tổ chức tốt hơn, trong khi ở những nơi khác “vẫn còn rất nhiều việc phải làm”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov đang xử lý vấn đề này, và Tư lệnh Không quân đã nhận thêm chỉ thị, theo lời tổng thống.

“Bất cứ điều gì đã hoạt động hiệu quả ở nơi này hay cấp độ này đều phải được áp dụng ở những nơi có kết quả kém hơn. Mỗi ngày đều quan trọng. Mọi quyết định phải được thực hiện nhanh nhất có thể", ông Zelensky nói.

Các cuộc tấn công của Nga giữa và cuối tháng 1 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, dẫn đến việc cắt điện khẩn cấp trên diện rộng. Đồng thời, các đòn đánh cũng làm gián đoạn nguồn nước và hệ thống sưởi khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới -20°C.

Kiev và vùng phụ cận là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ngày 31/1 cũng xảy ra một sự cố lớn trong hệ thống năng lượng Ukraine sau khi các đường dây truyền tải giữa Romania - Moldova, cũng như giữa miền tây và miền trung Ukraine bị gián đoạn.

Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal tối 3/2 thông báo rằng các cơ sở phát điện và lưới truyền tải và phân phối tại nhiều tỉnh đã bị hư hại.

Theo ông Shmyhal, tình hình “rất phức tạp”, các công ty năng lượng đang thực hiện cắt điện khẩn cấp và triển khai thêm máy phát tại những khu vực trọng yếu.

“Hãy nói thẳng: việc khắc phục sẽ mất rất nhiều thời gian. Bộ Năng lượng, Bộ Phát triển, chính quyền thành phố, các doanh nghiệp đô thị và tư nhân đang cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết về thiết bị và chuyên gia”, ông Shmyhal nói.

Yurii Ihnat, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Không quân Ukraine, cho biết tình trạng thiếu tên lửa phòng không khiến một số hệ thống đôi lúc rơi vào trạng thái trống không trước nguy cơ các cuộc tấn công mới của Nga.

“Đôi khi các hệ thống tên lửa phòng không như NASAMS hay IRIS-T đơn giản là không kịp nạp lại trong các đợt tấn công quy mô lớn như vậy”, ông nói.

Trong khi đó, cường độ tấn công của Nga lớn đến mức việc bắn hạ toàn bộ mục tiêu trên không là thách thức rất khó đối với hệ thống phòng không vốn đã bị kéo căng của Ukraine.

“Ngay cả khi bắn hạ được 80% tổng số mục tiêu, thì 20% còn lại vẫn gây thiệt hại rất lớn”, ông Ihnat kết luận.