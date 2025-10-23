Động thái của Ukraine sau khi Mỹ từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 23/10 kêu gọi các đồng minh châu Âu cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa, sau khi ông không giành được cam kết từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cung cấp cho Kiev các tên lửa Tomahawk uy lực.

Ông Zelensky, khi phát biểu trước các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, cũng kêu gọi họ sớm đạt được thỏa thuận về kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị đóng băng, đồng thời nhấn mạnh rằng Kiev sẽ dùng “một phần đáng kể” số tiền có được để mua vũ khí do châu Âu sản xuất.

“Khi chúng ta nói về vũ khí tầm xa cho Ukraine, điều đó có nghĩa là Nga phải cảm nhận được những hậu quả thực sự từ cuộc chiến này. Tôi kêu gọi các vị ủng hộ mọi nỗ lực giúp Ukraine có được năng lực đó, bởi vì điều đó thực sự tạo ra khác biệt đối với Nga”, ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Tổng thống Putin đã tỏ ra "lo lắng" khi chủ đề nói trên được nêu ra và "hiểu rằng vũ khí tầm xa có thể thực sự thay đổi cục diện chiến sự".

Ông Zelensky từ lâu đã tìm cách thuyết phục Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk

Tuy nhiên, Tổng thống Trump dường như loại trừ khả năng cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, với lý do vũ khí tầm xa này quá phức tạp khiến Kiev gặp khó khăn trong việc triển khai.

"Vấn đề với Tomahawk mà nhiều người không biết là sẽ mất ít nhất 6 tháng, thường là một năm, để học cách sử dụng. Chúng rất phức tạp", Tổng thống Trump nói với các phóng viên trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Tổng Thư ký NATO vào ngày 22/10.

Tổng thống Trump nói thêm rằng cần có "một quá trình đào tạo rất dài" khi sử dụng các loại vũ khí "vô cùng phức tạp" này. Tổng thống ám chỉ rằng ông không muốn quân đội Mỹ huấn luyện các quốc gia khác về cách phóng hiệu quả các tên lửa "cực kỳ chính xác".

“Phải mất một năm huấn luyện chuyên sâu mới học được cách sử dụng chúng. Chúng tôi biết cách sử dụng chúng và chúng tôi sẽ không dạy người khác”, ông Trump nói thêm.

Theo Axios, Tổng thống Trump nói với Tổng thống Zelensky trong cuộc gặp ở Nhà Trắng rằng Mỹ hiện không có ý định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Tổng thống Trump được cho đã nhấn mạnh rằng ưu tiên hiện tại của ông là ngoại giao, và việc cung cấp cho Ukraine những tên lửa như vậy có thể làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản hồi bằng cách đưa ra cảnh báo rằng, việc sử dụng tên lửa Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là bất khả thi. Ông cũng cảnh báo động thái này sẽ đánh dấu một "giai đoạn leo thang hoàn toàn mới", ảnh hưởng đến quan hệ Nga - Mỹ.

Tuy nhiên, theo ông Zelensky, những loại vũ khí tầm xa không chỉ có ở Mỹ, một số quốc gia châu Âu cũng sở hữu chúng, bao gồm cả Tomahawk. "Chúng tôi đã bắt đầu trao đổi với các nước có thể giúp đỡ", ông cho biết.

Các nhà lãnh đạo EU đang nhóm họp để thảo luận kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị đóng băng làm cơ sở cho khoản “vay bồi thường” trị giá 140 tỷ euro dành cho Ukraine.

Nga đã phản đối và cho rằng kế hoạch này là bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định cơ chế đề xuất là hoàn toàn “hợp pháp và công bằng”.